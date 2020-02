Oluja napravila kaos u Europi. Vakula otkrio kakvo nas vrijeme očekuje

U Hrvatskoj će danas prevladavati promjenljivo oblačno i iznadprosječno toplo vrijeme, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Ponegdje će pasti malo kiše, prvenstveno u unutrašnjosti. Umjeren do jak jugozapadnjak i jugo okretat će na zapadnjak i sjeverozapadnjak i slabjeti. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će od 11 do 16, a na obali i otocima i do 18 Celzijevih stupnjeva.

Nevrijeme u Europi, olujni vjetar napravio kaos i u Hrvatskoj

Olujni vjetar nanio je štetu na području Varaždina, Ivanca i Lepoglave. Nosio je krovove, čupao drveće, i rasvjetne stupove. Vatrogasci su imali na desetke intervencija - većinom zbog porušenih stabala i granja na prometnicama.

Snažna zimska oluja odnijela je šest života u Poljskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji, zračni pomet u dijelovima Njemačke je obustavljen, a stotine tisuće domaćinstava diljem sjeverne Europe je ostalo bez električne energije.

Video: Nevrijeme u u Koriji kod Virovitice

U nastavku će tjedna u Hrvatskoj i okolici vrijeme za mnoge biti znatno povoljnije nego u ponedjeljak. Iako ne sasvim. Izražena južina će prestati, ali će se iznadprosječna toplina nastaviti, kao i nadmetanje oblaka, vedrine i sunca. Pritom će oblačnije biti u kopnenom području, gdje je i veća vjerojatnost povremene mjestimične kiše, u gorju i poneke pahulje. Tlak će zraka do subote većinom rasti, osim potkraj četvrtka i početkom petka, kada će prolazno ponovno biti u padu, ali manjem nego u ponedjeljak, piše glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Vjerojatnost za novu zamjetniju južinu povećava se od nedjelje pa ljubitelji hladnijeg vremena, i za veljaču "normalnijega", i dalje neće biti zadovoljni. Malu utjehu omogućit će im mjestimični jutarnji temperaturni "minusi" u kopnenom području od srijede do subote, a možda i posljednjih tjedan dana veljače. No, te prognoze nisu još dovoljno pouzdane.

Ali je zato sigurno da je prvo desetodnevlje ovoga mjeseca u većini Hrvatske jedno od najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja - srednja temperatura zraka viša je od prosječne na Jadranu od 1 do 4 °C, a na kopnu većinom čak od 3 do 6 °C. A sljedeći će dani to odstupanje dodatno povećati...

Video: Vjetar uništio krovove u Ivancu i Lepoglavi