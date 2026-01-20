Zašto se pljesak hrvatskoj himni u Beogradu nije čuo ni u Srbiji, ali ni u susjedstvu?

Zastrašujuća je količina mržnje koju dio medija i političara u Srbiji vodi protiv Hrvata. Zapravo, "povampirenih ustaša", kako u javnom prostoru nazivaju susjede. Takve kampanje ne bi se postidio ni Goebbels. U ozračju mržnje gotovo je nestvarno zvučala hrvatska himna na prvoj utakmici otvaranja Europskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu. Bez zvižduka i uz pljesak. Iznenađujuće za sve koji prate tabloide i gledaju elektroničke medije. Zato su se mnogi pitali postoje li dvije Srbije: civilizirana naspram one ratnohuškačke?!



U Srbiji političari i mediji zajednički kreiraju narative koji ne samo da podrivaju europske vrijednosti Hrvatske nego i hrane stare podjele i stereotipe. Veliki televizijski kanali i portali, a osobito tabloidi, izvještavaju o RH uglavnom kroz prizmu mržnje i optužbi. Svaka afera, pa čak i nevažni incident, postaje dokaz neprijateljskog odnosa. Senzacionalizam i emotivno nabijeni naslovi služe za stvaranje dojma o hrvatskoj državi stvorenoj na zločinu.