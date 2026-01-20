Naši Portali
Zašto se pljesak hrvatskoj himni u Beogradu nije čuo ni u Srbiji, ali ni u susjedstvu?

Beograd: Europsko vaterpolo prvenstvo za muškarce 2026., Hrvatska - Rumunjska
Dusan Milenkovic
20.01.2026. u 08:07

Pomalo je čudno da najprimitivniju i najekstremniju medijsku kampanju vodi komercijalna televizija čiji se vlasnik predstavlja kao prozapadni čovjek

Zastrašujuća je količina mržnje koju dio medija i političara u Srbiji vodi protiv Hrvata. Zapravo, "povampirenih ustaša", kako u javnom prostoru nazivaju susjede. Takve kampanje ne bi se postidio ni Goebbels. U ozračju mržnje gotovo je nestvarno zvučala hrvatska himna na prvoj utakmici otvaranja Europskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu. Bez zvižduka i uz pljesak. Iznenađujuće za sve koji prate tabloide i gledaju elektroničke medije. Zato su se mnogi pitali postoje li dvije Srbije: civilizirana naspram one ratnohuškačke?!

U Srbiji političari i mediji zajednički kreiraju narative koji ne samo da podrivaju europske vrijednosti Hrvatske nego i hrane stare podjele i stereotipe. Veliki televizijski kanali i portali, a osobito tabloidi, izvještavaju o RH uglavnom kroz prizmu mržnje i optužbi. Svaka afera, pa čak i nevažni incident, postaje dokaz neprijateljskog odnosa. Senzacionalizam i emotivno nabijeni naslovi služe za stvaranje dojma o hrvatskoj državi stvorenoj na zločinu.

HR
Hrvatska385
08:43 20.01.2026.

A gle,budimo realni i iskreni: u državi gdje se okupi preko pola milijuna mladih na koncertu lika koji otvoreno pokazuje višedesetljetnu mržnju prema Srbima- ne treba biti previše analitičar ni stručnjak da se zaključi da je u tome narodu izraženaa velika mržnja prema Srbima ..sve što pišu o Hrvatskoj mržnji je istina i tu se nema što dodatno pisati niti kritizirati njihove medije,,ovoga puta jednostavno ne lažu!

