Ljevica želi mijenjati srž tradicionalne Hrvatske

Stajalo se na Thompsonovu 'Lijepa li si' i, dakako, nacionalnu himnu, a nakon minute šutnje za 'branitelje i sve koji su kroz povijest položili život za domovinu', počeo je danas u zagrebačkom hotelu Aristos izvanredni sabor stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) s gostima iz politički srodnih stranaka. Uoči početka skupa, koji je do zadnjeg mjesta napunio dvoranu od dvjestotinjak mjesta, predsjednik DOMiNO-a Mario Radić kazao je kako se nastavlja proces okupljanja čiji je začetak bio na nedavnom saboru Stranke hrvatskih suverenista u Vukovaru, nazvan Vukovarska inicijativa, na kojem je predstavljena ideja stvaranja nove političke platforme DOMiNO-a, Hrvatskih suverenista, Bloka za Hrvatsku, stranke Jedino Hrvatska! i Hrvatske stranke prava.

Transparent protivan Ustavu

– Lijevo imamo platformu Možemo i Hrvatskoj u ovom trenutku treba snaga koja će odgovoriti na izazove i postaviti neke stvari u našoj zemlji na njihovo mjesto. Izazovi su isti kao i prije dvije godine, depopulacija i migrantska politika, ali i problem da se u državi stvara narativ o izvanrednom stanju. To, naravno, nije točno. U Saboru smo imali okrugli stol o Jasenovcu, a odjeci su bili kao da smo osnovali jedinice po šumama. Tvrdimo da svaka tema mora biti obrađena povijesno, znanstveno i da istina, kakva god bila, mora izići na vidjelo – kazao je Radić, koji je prokomentirao i nedavne antifašističke marševe. – Je li se itko iz političkih stranaka ogradio od transparenta koji govori o federaciji bez granica i nacija? To je protuustavan transparent, to je poziv na rušenje države.

Šef Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović kaže da je stvaranje nove političko-stranačke platforme začeto još na lokalnim izborima te da ga simboliziraju pobjeda u Vukovaru te zajednički nastup u Zagrebu.

– Mi smo u zagrebačkoj Skupštini jedini nacionalistički, suverenistički politički glas, jedini autentični antipodi sekti i političkom zlosilju koje provodi blok SDP i Možemo. Ta bitka se sada vodi u Zagrebu, obilježit će i budući politički život, a bez našeg nacionalno-suverenističkog bloka neće biti autentične buduće hrvatske vlade – smatra Hasanbegović.

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček smatra da je okupljanje na desnici važnije nego ikada, 'jer postoje lijeve progresivne snage koje žele mijenjati srž hrvatskog naroda, zgaziti sve tradicionalne vrijednosti koje hrvatski narod gaji'.

Danas gruda, sutra lavina

– Vjerujem da je ova naša priča danas možda gruda, ali uskoro će biti lavina – poručio je Pavliček.

Radić optimizam potkrepljuje činjenicom da su sve stranke nove platforme već zastupljene u gradskim i županijskim skupštinama svih većih sredina, a kazao je i da su otvorene za sve koji se prepoznaju kao desne konzervativne stranke. Na novinarsko pitanje ima li izgleda za pomirenje s Domovinskim pokretom te suradnju s Mostom ili HDZ-om, Radić kaže:

– Nismo djeca, Domovinski pokret imao je svoju šansu. To nije naša politika. Mostu su vrata otvorena. U startu odbacujemo mogućnost koalicije i postizborne suradnje s nazovi lijevo progresivnim strankama SDP-om i Možemo – kazao je Radić, koji se oko suradnje s HDZ-om nije izrijekom izjasnio, ali zato jasno kaže kako nova platforma cilja iduće parlamentarne izbore te da će nulta točka biti Ministarstvo kulture.

– To je jedno od identitetskih ministarstava, a hrvatski narod u ovom trenutku proživljava identitetsku konfuziju. Različiti sektaški elementi nameću konfrontacije i polarizacije koje u stvarnosti hrvatske nacionalne većine ne postoje. Ukupna nacionalna biračka volja je jasna, ključni problem hrvatske politike proteklih desetljeća bio je u tome da je ta jasna biračka nacionalna volja u stvarnosti različitim trovačkim koalicijama i prevarama birača bila zanijekana. Naša je obveza osigurati da se to više nikada ne dogodi – rekao je Hasanbegović.