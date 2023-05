Očekuje se vodeni val iz Slovenije: ’Sreća da voda nije stigla do kontejnera u kojem živim od potresa’

Tijekom srijede očekuje se veliki vodeni val rijeke Save iz Slovenije, kao i maksimalni vodostaji Kupe u Karlovcu i Une u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je jučer uvedeno izvanredno stanje jer je vodostaj prešao 450 cm s tendencijom daljnjeg rasta, objavile su Hrvatske vode. Na tim se područjima jučer pojačavala obrana od poplava, gradile su se tzv. box barijere, postavljale vreće s pijeskom na kritičnim mjestima, a u tome je pomoglo i 300 vojnika.

Nitko ne mari za nas

Na području Hrvatske Kostajnice voda je prodrla u najniže ulice Nine Marakovića, Ante Starčevića i Kavrlju, ušavši u neke podrume. Od jučer ni voda na području Hrvatske Kostajnice i okolice koji koriste izvor Pašino vrelo nije za piće, a zbog poplavljene prometnice na nekoliko mjesta zatvorena je cesta Hrvatska Kostajnica – Dvor, čime su sela između ta dva mjesta ostala odsječena. Od srijede će mještane tih sela početi obilaziti HGSS i Crveni križ.

>> VIDEO Stanje je u Gračacu vrlo ozbiljno: Pogledajte potpuno poplavljenu cestu

Zbog velike količine padalina u noći na utorak poplavljena su dvorišta nekih kuća u Knezovljanima, na putu između Petrinje i Hrvatske Kostajnice. Bujica potoka Brijeborina sručila se s banovinskih brda. – Prouzročile su to silne padaline. Često je tako zato što su ti kanali neodržavani. Na takvom smo terenu i stalno nam se to događa. Meni se to događa svako malo, godišnje i po nekoliko puta. Uza sve probleme, sad imamo još i ovaj. Nas više nitko ne gleda, mi smo na to već navikli – rekao je Čedomir Borojević iz Knezovljana čije se dvorište i poljoprivredni strojevi našlo u pola metra vode. Kuća mu je oštećena u potresu, a stambeni kontejner srećom je stavio na uzvišen položaj te ga voda, koja se do popodneva uglavnom povukla, nije dosegla.

– U ovom trenutku poduzet će se sve da se zaštiti stanovništvo, obiteljske kuće i grad od poplave, no poduzet će se i sve da trajno rješenje bude gotovo u planiranom roku – rekao je ministar Tomo Medved koji je s ministrom Mariom Banožićem obišao jučer Hrvatsku Kostajnicu. Naime, još prije nekoliko godina u Hrvatskoj Kostajnici započet je projekt uspostave trajne zaštite od poplave koji bi trebao biti završen do kraja ove godine. No, mještani kažu da su radnici na gradilištu u zadnjih šest mjeseci bili samo tjedan dana. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da su zbog stalnih kiša, ali i zauzetosti građevinske operative koje rade na projektima financiranim iz Fonda solidarnosti, uistinu usporeni radovi na izgradnji trajne obrane od poplave u Kostajnici. – No, sustav će biti dovršen do kraja godine te će Hrvatska Kostajnica dobiti prvi moderni montažni sustav obrane od poplave u Hrvatskoj – uvjeravao je novinare jučer Đuroković.

Ogromna šteta

Za to vrijeme, na obrovačkom i gračačkom području sanirale su se štete u ozračju čekanja novih padalina koje bi mogle ponovo otežati situaciju na tom području, koja se ipak jučer bila smirila. Na području Gračaca voda je ušla u gotovo 60 kuća, nanijevši ogromnu materijalnu štetu, a slično je bilo i u Obrovcu. HGSS je obilazio odsječene mještane, no neki su se žalili da do njih nitko nije došao. Štete na poljoprivrednim površinama tek će se procjenjivati.

Načelnik Općine Gračac Robert Juko rekao je kako je Otuča imala najveći vodostaj koji je ikad izmjeren. Rekordni povijesni vodostaj imala je i Zrmanja u Obrovcu koja se izlila unatoč relativno nedavno izgrađenom protupoplavnom sustavu. – Ovdje je zid napravljen 2008. na temelju stogodišnje procjene i onda se išlo od one najviše razine, koja je do tada bila, nekakvih 30 do 40 centimetara više. Da se ovo s čime smo danas suočeni dogodilo 2005., sigurno bi taj zid bio viši – pojasnio je ministar Davor Božinović koji je obišao Gračac i Obrovac.

A u Karlovcu spremno čekaju rast vodostaja. – Iako su prvotni modeli govorili da bi Kupa mogla u Karlovcu narasti i preko 850 cm, nove prognoze kažu da vodostaj Kupe ne bi trebao prijeći 800 cm, što je za grad Karlovac i ovaj sustav još uvijek prihvatljiv i s tim se možemo nositi. Dakle, poplava ne bi trebalo biti. Nadamo se da neće biti bitnijih promjena, pa ćemo vjerojatno taj maksimum doživjeti u srijedu i nadamo se da će tako i ostati – rekao je Zoran Pavlović, voditelj karlovačke ispostave Hrvatskih voda.