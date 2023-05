Poznato kada se očekuje stabilizacija vremena: Jake kiše neće posustati ni u srijedu

Meteorolog Dragoslav Dragojlović najavio je za HRT kakvo nas vrijeme u Hrvatskoj očekuje idućih dana, uslijed jakih kiša koje su na području Obrovca i Gračaca uzrokovale velike poplave, te podignule razine vodostaja Kupe, Une i Save. Kako je prognozirao Dragojlović, kiša se i dalje nastavlja.

"U srijedu na kopnu promjenjivo još povremeno s kišom, ponegdje i obilnijom, i u obliku pljuskova. U četvrtak većinom oblačno ponegdje uz malo kiše. Od petka djelomice sunčano i razmjerno toplo, ali ne i posve stabilno pa su još ponegdje mogući pljuskovi, osobito u subotu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

>> VIDEO Stanje je u Gračacu vrlo ozbiljno: Pogledajte potpuno poplavljenu cestu

Na Jadranu od četvrtka uglavnom suho, barem djelomice sunčano i razmjerno toplo. Lokalnih pljuskova bit će u srijedu, kada će na sjevernom dijelu još puhati jaka i olujna bura, u Dalmaciji jugo, te vjerojatno u subotu.", sažeta je tjedna vremenska prognoza posebno za kontinentalni i primorski dio Hrvatske'', najavio je Dragojlović.

Srijeda kišovita

U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno s kišom, prognoziraju meteorolozi, a i u obliku pljuskova s grmljavinom, ponegdje moguće i jače izraženima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C. Malo niža dnevna temperatura zraka bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će tijekom dana biti oblačno i kišovito. Obilnija oborina vrlo je vjerojatna na karlovačkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, mjestimice s kišom, često u obliku pljuskova. U gorju većinom oblačno povremeno s kišom, ponegdje moguće i obilnijom. Uz obalu vjetrovito s jakom i olujnom burom. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, uz obalu između 13 i 15 °C. Najviša dnevna od 12 do 14 °C, na moru između 18 i 20 °C. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji mogu biti i izraženiji. Puhat će umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, na moru između 14 i 16 °C. Najviša dnevna uglavnom od 18 do 21 °C. Podjednaka temperatura zraka i na jugu Hrvatske, gdje će biti promjenjivo i nestabilno, često s kišom, ponegdje moguće i obilnijm pljuskovima. Puhat će umjereno i jako jugo, prema otvorenom moru i olujno, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito, mjestimice i jače valovito.

Vrijeme idućih dana

I u četvrtak se nastavlja većinom oblačno i svježije vrijeme, ponegdje uz malo kiše. U petak djelomice sunčano i uglavnom suho, a u subotu promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U petak i subotu razmjerno toplo. Na Jadranu od četvrtka do subote barem djelomice sunčano i razmjerno toplo, ali ne i posve stabilno. U četvrtak će lokalnih pljuskova biti uglavnom na južnom dijelu, a u subotu na sjevernom i srednjem. U četvrtak i petak duž većeg dijela obale većinom umjerena bura, a u subotu će zapuhati jugo.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.