Objavljen natječaj za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda vrijedan 70 milijuna eura

Ova investicija nije samo potpora poljoprivredi, već i strateški doprinos prehrambenoj sigurnosti, stabilnosti i konkurentnosti na tržištu. Zajedno gradimo budućnost koja će omogućiti rast, inovacije i radna mjesta za generacije koje dolaze, potvrđujući da je razvoj ruralnih krajeva jedan od prioriteta Ministarstva i Vlade, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić nakon objavljenog natječaja za potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. Natječaj za provedbu tzv. intervencije 73.11 vrijedan 70 milijuna eura objavila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, a otvoren je do 20. studenoga. Za preradu mesa (uključujući i jaja) i mlijeka poljoprivrednicima namijenjeno je 40, a za preradu voća (uključujući masline te stolne sorte vinove loze) i povrća (uključujući uljnu tikvu i krumpir) 30 milijuna eura.

- Pozivam sve korisnike koji ispunjavaju uvjete da se prijave na prvi takav natječaj iz Strateškog plana ZPP-a. Vjerujem kako će potpora u sklopu ove intervencije omogućiti stvaranje dodane vrijednosti u poljoprivredi, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost, što je ključan korak u jačanju naše domaće prehrambene industrije i očuvanju ruralnih područja - rekao je ministar.

Njegovo Ministarstvo danas je izvijestilo i kako je zbog suzbijanja afričke svinjske kuge (ASK) na ugroženim područjima povećana naknada za odstrel divljih svinja na 100 eura po grlu. Pravo na naknadu imaju lovoovlaštenici lovišta obuhvaćeni zonom ograničenja III, za svako odstrijeljeno grlo u razdoblju od dana stupanja na snage naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači do 1. studenoga 2025. i za koje grlo su dostavili uzorke u skladu s naredbom te razdužili evidencijske markice putem Središnje lovne evidencije. U svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za isplatu naknade, lovoovlaštenik je dužan dostaviti Ministarstvu zahtjev koji uz osnovne podatke o lovoovlašteniku i lovištu mora sadržavati i broj grla svinja divljih za koje se traži naknada te naziv banke i broj IBAN računa za uplatu naknade, zatim dokaz o dostavljanju uzoraka svinje divlje (preslika obrasca za dostavu uzoraka od divljih svinja na laboratorijsko pretraživanje na afričku svinjsku kugu ovjerenog od ovlaštenog veterinara) i presliku zapisnika o obavljenom lovu. Zahtjev se dostavlja do 15. u mjesecu za sve odstrijeljene svinje divlje u prethodnom mjesecu na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Planinska 2a, Zagreb ili na adresu e-ošte:ASKnaknadaSD@mps.hr.

Podsjetimo, nakon sastanka Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza (HLS) i lovačkim udrugama, 1. studeni definiran je kao datum do kojeg bi trebalo provesti potpuni odstrel divljih svinja – i to na području zona ograničenja unutar Osječko-baranjske (OBŽ), Vukovarsko-srijemske (VSŽ) te djelomično Brodsko-posavske županije. Što se tiče Parka prirode Kopački rit, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je dozvolu za odstrel divljih svinja na biološki minimum od 10% populacije na tom području, ali na lovištima, koja su u sastavu Parka prirode, vrijedi naredba o potpunom odstrelu divljih svinja. Od do sada odstrijeljenih divljih svinja u OBŽ-u i VSŽ-u, više od 40 ih je bilo pozitivno na ASK. Na tom području djeluje oko pet tisuća lovaca, a prema potrebi, ustvrdili su ovih dana iz HLS-a, mogu se angažirati i lovci iz drugih dijelova Hrvatske.