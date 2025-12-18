Naši Portali
MINISTAR BRANITELJA

Medved: Srbija se mora suočiti sa svojom ulogom u agresiji, ti narativi neće proći

Zagreb: Tomo Medved obratio se medijima nakon sjednice Vlade
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/Privatna arhiva
1/2
VL
Autor
Hina
18.12.2025.
u 15:48

Medved je tako odgovorio na izjavu srbijanskog ministra informiranja i telekomunikacija Borisa Bratine koji je kazao da se Hrvatska mora nekako kazniti zbog "stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu te od početka devedesetih godina“

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u četvrtak je osudio bilo kakve pokušaje iskrivljavanja činjenica i relativiziranja odgovornosti Srbije za zločine u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te pozvao susjednu državu da se suoči sa svojom ulogom u agresiji 1990-ih.  

''Hrvatska je svoju slobodu obranila zahvaljujući hrvatskim braniteljima, to su povijesne činjenice i stoga osuđujemo te pokušaje koje su usmjereni na relativizaciju svega onoga što je Srbija učinila Hrvatskoj. Hrvatska je danas slobodna i sigurna zemlja, a Srbija mora u jednom trenutku smoći snage suočiti se sa svojom ulogom u zlu koje je počinila u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pogotovo ako želi postati dio uređenog svijeta'', rekao je Medved nakon otkrivanje spomen-ploče poginulim braniteljima iz redova Hrvatskih šuma.

Medved je tako odgovorio na izjavu srbijanskog ministra informiranja i telekomunikacija Borisa Bratine koji je kazao da se Hrvatska mora nekako kazniti zbog "stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu te od početka devedesetih godina“.  

''Ti njihovi narativi jednostavno neće proći. Osuđujemo svaki oblik pokušaja iskrivljavanja povijesnih činjenica i svaki retorički pristup kroz koji se spominje teritorij Republike Hrvatske. Mi svoj teritorij čuvamo i gradimo Hrvatsku kao snažnu, sigurnu i prosperitetnu zemlju", poručio je ministar hrvatskih branitelja. Izbjegavanje suočavanja s vlastitom prošlošću kontinuitet je politike u Srbiji već dugi niz godina, napomenuo je Medved.

"Srbija pokušava izjednačiti odgovornost, što nikako nije moguće. Hrvatska je bila žrtva brutalne srpske agresije koju je provodila takozvana Jugoslavenska armija, pod Miloševićevim upravljanjem, a na osnovu ideja velikosrpske politike. Ona se i danas može čuti od ministra informiranja koji, poput Goebbelsa, kroz lažne teze usmjerava pristup cijelog svijeta prema Srbiji", kazao je ministar.

KD
Karl.Donitz
16:14 18.12.2025.

Reci ti nama Medvede kada će Hrvatska tražiti reparacije?

KL
klamerko
16:53 18.12.2025.

Pazi kako sada hrvatska ljevica grobno šuti. Jedino se oglašava DP i desni HDZ-ovci. Svi drugi šute ko zaliveni. A građani za takve koji šute masovno glasaju na izborima. Zanimljivo.

AN
antonelić
16:50 18.12.2025.

što znači riječ narativ ? ima li ijedna lijepa hrvatska inačica ?

