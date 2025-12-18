Kriza hrvatskog šećera: 'Moramo učiniti sve da sačuvamo posljednju šećeranu'

Božićni blagdani u Hrvatskoj industriji šećera (HIŠ) u Županji tradicionalno označavaju kraj kampanje prerade šećera koji je svojedobno bio među top tri izvozna hrvatska poljoprivredno-prehrambena aduta. Još 2017. u proizvodnji šećera bili smo samodostatni 135%, a danas više šećera uvozimo nego izvozimo – lani za 167 milijuna eura, a izvezli smo ga za 75 milijuna. Nakon dvije posebno loše godine – a samo je lani zbog vremenskih nepogoda proizvodnja šećerne repe podbacila i 80% – u tvornici konačno imaju razloga za malo optimizma.



