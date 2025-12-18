Naši Portali
NEKOČ IZVOZNI ADUT

Kriza hrvatskog šećera: 'Moramo učiniti sve da sačuvamo posljednju šećeranu'

Autor
Jolanda Rak Šajn
18.12.2025.
u 15:27

Hrvatska proizvodnja šećera u zadnje četiri godine u prosjeku je pala na trećinu proizvodnje u odnosu na proizvodnju prije ulaska RH u EU

Božićni blagdani u Hrvatskoj industriji šećera (HIŠ) u Županji tradicionalno označavaju kraj kampanje prerade šećera koji je svojedobno bio među top tri izvozna hrvatska poljoprivredno-prehrambena aduta. Još 2017. u proizvodnji šećera bili smo samodostatni 135%, a danas više šećera uvozimo nego izvozimo – lani za 167 milijuna eura, a izvezli smo ga za 75 milijuna. Nakon dvije posebno loše godine – a samo je lani zbog vremenskih nepogoda proizvodnja šećerne repe podbacila i 80% – u tvornici konačno imaju razloga za malo optimizma.

Ključne riječi
EU šećer industrija Hrvatska šećerna repa

