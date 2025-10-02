Naši Portali
BORBA PROTIV AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Ministarstvo povećalo naknade za odstrel divljih svinja. Evo tko će moći dobro zaraditi

02.10.2025.
u 10:08

Da bi ostvarili pravo na naknadu, lovci moraju ispuniti nekoliko uvjeta

Kako bi se učinkovito spriječila daljnja širenja afričke svinjske kuge (ASK) među divljim svinjama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske odlučilo je povećati naknadu za odstrel divljih svinja. Prema novoj odluci ministra poljoprivrede, naknada po grlu sada iznosi 100 eura. Ova odluka, koja stupa na snagu 25. listopada 2025., odnosi se na lovoovlaštenike lovišta koji se nalaze u zoni ograničenja III. Da bi ostvarili pravo na naknadu, lovci moraju ispuniti nekoliko uvjeta. Konkretno, naknada će biti isplaćena za svaku odstrijeljenu divlju svinju koju je lovoovlaštenik prijavio i za koju su dostavljeni odgovarajući uzorci na testiranje na afričku svinjsku kugu, u skladu s pravilima.

Osim toga, lovoovlaštenici će morati dostaviti Ministarstvu poljoprivrede nekoliko dokumenata kako bi ostvarili naknadu. Prvo, potrebno je poslati zahtjev u kojem treba biti naveden broj odstrijeljenih grla svinja, osnovni podaci o lovoovlašteniku i lovištu, kao i broj IBAN računa za uplatu naknade. Također, lovci će morati dostaviti i dokaz o dostavi uzoraka divlje svinje na laboratorijsko testiranje (to uključuje presliku obrasca ovjerenog od ovlaštenog veterinara) te presliku zapisnika o obavljenom lovu.

Zahtjev treba biti poslan do 15. u mjesecu za sve odstrijeljene svinje u prethodnom mjesecu, a može se dostaviti poštom na adresu Ministarstva (Planinska 2a, Zagreb) ili putem e-maila na adresu: ASKnaknadaSD@mps.hr. Ova mjera povećanja naknada za odstrel divljih svinja dio je šireg napora da se smanji broj divljih svinja u Hrvatskoj i spriječi širenje afričke svinjske kuge koja predstavlja prijetnju poljoprivredi i stočarstvu.

Ključne riječi
ASK Afrička svinjska kuga divlje svinje

