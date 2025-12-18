Otvoren javni poziv vlasnicima stanova za priuštivi najam, evo na što trebate posebno paziti

APN je otvorio Javni poziv za vlasnike stambenih nekretnina koji žele sudjelovati u Programu priuštivog najma, a prijave traju do 15. veljače 2026. godine. Prijaviti se mogu vlasnici nekretnina koje su bile nekorištene tijekom protekle dvije godine, a to će se dokazivati dostavom računa za režije. Ako se utvrdi da nekretnine imaju određena manja oštećenja, s APN-om se sklapa ugovor prema kojem vlasnik nekretnine ima rok od šest mjeseci za njihovo uklanjanje. U tu svrhu, vlasnik dobiva predujam od ukupnog iznosa najamnine. Nekretnine koje imaju konstrukcijska oštećenja neće se uzimati u obzir.

Ugovor je moguće sklopiti na razdoblje od tri do deset godina. Vlasnici nekretnina s kojima će APN sklopiti ugovor dobit će naknadu koja odgovara medijalnoj cijeni najma stambene nekretnine. 60 posto iznosa cjelokupnog ugovornog razdoblja dobit će na početku, a ostatak od 40 posto nakon polovice isteka ugovora. Popis medijalnih cijena za sve jedinice lokalne samouprave dostupan je na stranicama APN-a.

Zainteresirani vlasnici nekretnina moraju, uz zahtjev koji je dostupan na stranici APN-a, priložiti i sljedeću dokumentaciju: presliku osobne iskaznice ako je vlasnik fizička osoba, odnosno preslika osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi ako je vlasnik pravna osoba, presliku zemljišnoknjižnog izvatka ili izvatka iz knjige položenih ugovora, akt za uporabu ili akt za ozakonjenje stambene nekretnine (uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju), fotodokumentaciju kojom se dokazuje da je stambena nekretnina uporabljiva (fotografija na nekretnine izvana, na način da je vidljiva cijela nekretnina, zatim fotografija ulaza u nekretninu (ulaz u zgradu/stan, ulaz u kuću), fotografije svih prostorija unutar nekretnine na način da su vidljivi svi dijelovi), račun za zajedničku pričuvu za mjesec prije podnošenja prijave na javni poziv, ako stambena nekretnina podliježe plaćanju zajedničke pričuve, dokaze da stambena nekretnina nije korištena više od dvije godine (računi ili izvodi za potrošnju energenata i vode).

Prijave je moguće slati poštom na adresu APN-a, Savska 41/VI, Zagreb ili e-mailom na priustivi.najam@apn.hr s naznakom „Zahtjev za davanje na uporabu stambenih nekretnina“. U APN-u podsjećaju da Program omogućava vlasnicima nekretnina siguran način najma, pri čemu ne moraju brinuti o stanju nekretnine jer APN sklapa ugovor s najmoprimcem i preuzima tu brigu. To znači da nakon isteka ugovora vlasnik dobiva nekretninu u istom stanju u kojem ju je predao. Najmoprimci, s druge strane, plaćaju priuštivu najamninu u odnosu na njihove prihode, dok razliku do tržišne cijene najamnine snosi APN.