Penava upozorio na švercanje svinja i 'ogromne količine lijekova koje nisu iz hrvatskog tržišta nego potiču iz Srbije'

Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava odbacio je u ponedjeljak i lažnima nazvao teze pojedinih medija o sukobu unutar Vlade i "ribanju” članova Vlade iz reda DP-a na sastanku vezanom uz sprječavanje širenja afričke svinjske kuge (ASK), rekavši da su odnosi u Vladi "sasvim normalni”.

Penava je na konferenciji za novinare u stranačkim prostorijama u Zagrebu iskazao zadovoljstvo radom članova Vlade iz redova DP-a te se osvrnuo na pisanje pojedinih medija, navevši među inim pisanje Telegrama i Nacionala o tome da je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić "manji do makovog zrna te da ga premijer Andrej Plenković riba”, kao i da se DP "gazi” te da ih se mora "non-stop koriti da bi Vlada mogla funkcionirati”.

"Dakle, apsolutno čvrsto demantiram i kažem - lažna laž, znači, lažan naslov, lažan članak u Telegramu, a onda se Nacional poziva na taj isti članak”, rekao je Penava te naglasio da nije bilo povišenih tonova, niti bilo kakvog "ribanja”.

Bio je sastanak na temu ASK-a i krizne situacije gdje su sve svi čimbenici državne vlasti zajedno razmatrali situaciju kako bi što je moguće bolje reagirali na nju, rekao je.

To što dijelu medija ne odgovara da hrvatska država funkcionira putem svojih institucija, da su koordinirani u djelovanju i da na taj način postižu maksimalno dobre rezultate, to je drugi problem, dodao je.

A pisanje tih medija, rekao je, prokazujem kao čiste konstrukcije i laži. "Odnosi u Vladi su sasvim normalni, relaksirani, u jednoj situaciji koja je vrlo teška ponajprije za proizvođače svinjskog mesa”, rekao je.

Ključno je da iz ove krize izađemo učinkovitiji

Iz ASK-a i ove krizne situacije izaći ćemo kao pobjednici, zajedno s cjelokupnim državnim aparatom, uvjeren je Penava pri čemu je dodao da je ta krizna situacija otkrila i niz slabosti u sustavu koje im je cilj otkloniti.

Ključno je da kao sustav i društvo iz ove krize izađemo bolji, učinkovitiji i transparentniji, i to je stav Vlade i DP-a, naglasio je.

DP se zalaže, poručio je, za to da zakoni i pravila moraju važiti jednako za sve, bez obzira na političku stranku i ime i prezime. "Ali, očito, hrvatsko društvo za to nije zrelo. Hrvatsko društvo, sudeći po naslovim koje čitamo u medijima, vidi problem u DP-u jer DP očito želi neke stvari iščistiti. Deklaratorno smo svi za to, ali u praksi ipak nismo”, ocijenio je.

I sve to, naglasio je, ne govori ni zbog neke općine, ili načelnika ili načelnici, niti neke manjine.

Upozorio je na problem šverca navevši kao primjer brojke u Osječko-baranjskoj županiji u kojoj su prije dolaska Državnog inspektorata bile prijavljene 3.772 svinje, a nakon posjeta Inspektorata proizvođačima ta je brojka narasla na 5.203. „Dakle, riječ je o 1.431 ilegalnoj svinji. Dakle na crno, dakle šverc”, rekao je Penava.

Oni koji to rade svjesno, zbog financijskog interesa, varaju državu i ugrožavaju cjelokupnu proizvodnju svinja, naglasio je.

Naveo je i informaciju da su kod brojnih ljudi koji drže svinje "zatečene ogromne količine lijekova koje nisu iz hrvatskog tržišta nego potiču iz Srbije”. Radi se o velikoj količini farmakoloških sredstava gdje ljudi različitim načinim mimoilaze procedure, zakone, pravilnike, upozorio je, i rade stvari koje ugrožavaju sve nas.

Vlajčić: Cilj nam je kontinuirano povećanje poljoprivredne proizvodnje

Ministar Vlajčić zahvalio je stranci na podršci koju mu daje poručivši da je cilj DP-a kroz rad u Vladi kontinuirano povećanje domaće poljoprivredne proizvodnje u svim sektorima, izrada zakona o poljoprivrednom zemljištu koja će biti u funkciji te povećanja poljoprivredne proizvodnje, kao i zakona o lovstvu i svih drugih programa pomoći.

Naveo je potom sve aktivnosti i poduzete mjere u sprječavanju širenja ASK-a i svih ilegalnih aktivnosti koje u konačnici dovode do najveće opasnosti – prodora bolesti u najveće farmske sustave poput farme Sokolovac te ocijenio da odgovorno postupaju na terenu.

"Pojačanim radom Državnog inspektorata i Carinske uprave na graničnim prijelazima smatram da ćemo ilegalne aktivnosti spriječiti”, ocijenio je te ukazao na nužnost sankcioniranja svih onih koji se bave ilegalnim aktivnostima jer, podsjetio je, svjesno šire zarazne bolesti je kazneno djelo.