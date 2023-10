Obitelj nije odobravala njezin izbor muža, pa su je oteli kako bi je vratili u Sjevernu Makedoniju

Ona je htjela sama izabrati koga će voljeti i za koga će se udati. No njezina obitelj se s njezinim izborom nije složila. Pa je odlučila da će taj brak spriječiti. Ili pokušati spriječiti pod svaku cijenu. A to je uključivalo i otmicu i to svega koji dan prije vjenčanja. Tako bi se u najkraćim crtama mogla opisati priča koja je sada u Remetinec odvela H. N. (57) i H. A. (38). Njih se dvojica sumnjiče za protupravno oduzimanje slobode te im je obojici određen jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Priča je počela kada se nećakinja H.N. odlučila udati za dečka s kojim je u vezi više od dvije godine. No njezinoj majci, koja živi u Sjevernoj Makedoniji, ta je veza smetala. Protivila se tom braku, a razlog su, kako se neslužbeno čuje, nacionalnosti budućih mladenaca. Jer ona je Albanka, a on je Hrvat. Stoga se majka djevojke za pomoć obratila H.N., koji je inače djevojčin stric i živi u Hrvatskoj, čije državljanstvo ima. Tražila ga je da djevojku, koja se uskoro trebala vjenčati jednostavno vrati u - Sjevernu Makedoniju. Makar silom.

Sumnja se da je H.N. u pomoć pozvao H.A., pa su se njih dvojica dovezli do kuće u kojoj je nećakinja H.N. živjela sa svojim budućim suprugom i njegovom obitelji. Upali su u kuću, te djevojku bosonogu i u spavaćici izvukli iz kreveta, sobe, kuće... Dečko djevojke i njegov otac, pokušali su spriječiti H.N. i H.A. da djevojku izvuku iz kuće, no nisu uspjeli. No zato su uspjeli snimiti kombi u koji su H.N. i H.A djevojku ubacili te su pozvali policiju. Policija je uskoro ušla u trag dvojcu. No prije no što su uhićeni, djevojku su odvezli do njezinog stana u Remetincu, kako bi se presvukla. Potom su je odveli do jednog kafića, nakon čega su promijenili vozilo. Odvezli su se do kuće H.A. no policija im je vrlo skoro pokucala na vrata.

U svojim iskazima, H.N. i H.A. su samo naveli da su počinili to za što se sumnjiče jer se obitelj protivila tom braku, a to je protivljenje očito bilo toliko jako jer su djevojku njezina majka i stric prije mjesec i i pol dana odveli u Njemačku. No ona se vratila i planirala je vjenčanje. Za osumnjičeni i sada pritvoreni dvojac, problem je nastao i jer su djevojku na silu odvukli iz kuće, čime je ona ostala bez dokumenata. Odnosno putovnice, koja je ostala u kući njezina dečka. Pa su joj oni, prije no što je vrate u Sjevernu Makedoniju majci, trebali napraviti nove dokumente. Kako su taj naum mislili sprovesti u djelo, s obzirom na to da su joj protupravno oduzeli slobodu, utvrđivat će se tijekom istrage.

