Dalija Orešković: 'ZDS buduća Vlada treba zabraniti, a i dalje mislim da je ova vlast proustaška!'

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a saborska zastupnica i predsjednica stranke DOSIP Dalija Orešković govoreći o sljedećim parlamentarnim izborima kaže da podržava razgovore SDP-a i MOŽEMO o koaliciji kao što podržava i njihove akcije u Saboru. Nada se da će se koaliciji pridružiti šira fronta građanskog liberalnog centra jer, kaže, SDP je uvijek trebao koalicijske partnere iz centralističkog biračkog tijela. Orešković dodaje da nije spremna ni razmišljati o priključenju koaliciji koja u svom programu nema ugrađenu reformu izbornog sustava i teritorijalnog preustroja.

Mislim da bi četvrti uzastopni mandat HDZ a za državu bio poguban do kraja. Mi već sada vidimo štetnost ovog trećeg mandata. Vidimo u potpunosti instrumentalizirani DORH i USKOK. Vidimo praktički nevidljivo i nemoćno Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Vidimo čitav niz drugih institucija koje kao da su u onoj centrifuzi mržnje o kojoj sam vam govorila izbačene iz svog vlastitog sedla, ne služe svrsi zbog koje postoje. U takvoj državi ekonomija je zapravo po meni, govorim o poziciji vlastitoj i vlastite stranke, ekonomija je sekundarno pitanje. Tamo gdje vam država više ne jamči vaša temeljna prava zapisana u zakonu, ali nepostojeća u praksi, niti jedan ekonomski model ne ne funkcionira.

Orešković ostavštinu Andreja Plenkovića opisuje kao duboko posvađano i podijeljeno društvo, rupturu u Ustavnom sudu i kontinuirano etiketiranje oporbe kao državnih neprijatelja. Kao veliki krimen Plenkovićeve vlasti navodi ustašizaciju kroz rehabilitaciju i legalizaciju u javnosti u staškog pokliča nakon lanjskog hipodromskog koncerta. Na pitanje ostaje li kod ocjene iz veljače da je vlast proustaška odgovara potvrdno.

Zar to uopće treba preispitivati je li točno ili netočno? HDZ je u vrijeme Ive Sanadera platio pola milijuna eura ukradenog iz državnih firmi u aferi Fimi medija Marku Perkoviću Thompsonu kako Thompson ne bi pjevao ono što je opjevao na Hipodromu jer bi u tom trenutku to Ivi Sanaderu štetilo na izborima, kako u Hrvatskoj, a štetilo bi i rejtingu Republike Hrvatske u svijetu. Sada taj isti HDZ u vrijeme Andreja Plenkovića se poklonio Marku Perkoviću Thompsonu. Kaže se da je Plenković Thompsonu poljubio prsten i predao mu ključeve Hrvatske, a kako bi nakon hipodromu koncerta poklič za dom spremni, ustaški poklič iz NDH bio rehabilitiran i legaliziran u javnosti. To se dogodilo. E, pa sad vi meni protumačiti što je to, nego da su stavovi HDZ a takvi kakvi jesu.

Orešković kaže da ta tema nije povijesna nego prije svega pravno i ustavno pitanje i traži da se traži da se jasno i dosljedno primijeni ono što već piše u Ustavu — bez iznimki i bez interpretacija od prigode do prigode. Na opasku da je SDP najavio zakon o zabrani ustaškog pokliča, ali da od toga nije bilo ništa, Orešković kaže da će prijedlog podnijeti ona, a od buduće Vlade očekuje da to provede. Orešković kaže zbog svojih stavova prima prijetnje i da trenutno postoji pet kaznenih postupaka koje je Državno odvjetništvo pokrenulo po službenoj dužnosti zbog prijetnji smrću. Smatra da glavna meta prosvjeda ispred njezina stana bila ona osobno, nego svi koji to slušaju i gledaju te da je poruka da se ne treba se politički eksponirati i ne treba kritizirati vlast. No, ona, kaže neće odustati.

Ja se neću povući baš zbog svojih kćeri. Ne mislim na njih konkretno, mislim na cijelu njihovu generaciju koja zaslužuje da im ostavimo jednu puno pristojnije i bolje uređenu državu!

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