Nožem nasrnuo na 18-godišnjeg Slovenca i prijatelja koji ga je u tome pokušao spriječiti

Zagrebačka policija priopćila je da su kazneno prijavili maloljetnika kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva i pokušaj teškog ozljeđivanja.

Riječ je o događaju koji se zbio 20. prosinca u 23.45 na križanju Vukovarske i Miramarske, a policija ja na mjesto događaja došla na poziv Hitne pomoći.

Kada su policajci došli tamo, zatekli su djelatnike Hitne pomoći koji su pružali pomoć 23-godišnjem hrvatskom državljaninu i 18-godišnjem slovenskom državljaninu. Njih su dvojica prevezena u KB Dubrava, gdje je ustanovljeno da 23-godišnjak ima reznu ranu noge, a 18-godišnjak ubodnu ranu u tijelu te rezne rane po licu i udovima.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 18-godišnjak bio u Ulici Ivana Lučića, kada mu je prišlo nekoliko mladića. Među njima je bio 23-godišnjak te maloljetnik kojeg je policija kazneno prijavila.

Mladići su se prvo verbalno sukobili s 18-godišnjakom, a onda ga je maloljetnik napao. To je pokušao spriječiti 23-godišnjak, tako da se postavio između njih, no prvo je došlo do naguravanja, da bi potom maloljetnik na 23-godišnjaka i 18-godišnjaka nasrnuo nožem. Nakon što ih je izbo, pobjegao je s mjesta događaja, no pronađen je i priveden 21. prosinca.

Nakon što je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, predan je pritvorskom nadzorniku, a vjerojatno mu slijedi i dovođenje pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda.