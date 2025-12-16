VIDEO Saborski zastupnik posvetio pjesmu ocu: Poslušajte emotivni hit Bakse

Nova pjesma mladog kantautora posvećena je, kako sam priznaje, prvenstveno njegovu ocu, ali i svim očevima. "Pjesma je prvenstveno posvećena mojem tati, ali i svim drugim očevima. Sentimentalna je i tužna," izjavio je Baksa za portal 24sata. Za tekst pjesme zaslužan je poznati kantautor iz Međimurja, dok je sam Baksa bio kreativan pokretač glazbe i vizualnog dijela projekta. Od aranžmana do spota, sve je prošlo kroz njegovu ruku.

Iako ljubav prema pjevanju nosi od malih nogu, javne nastupe pred većom publikom za sada još nema. "Pjevanje mi je hobi. Nema fešte ili većeg okupljanja na kojem ne pjevam," dodaje Baksa, otkrivajući kako glazba ostaje njegova velika strast i privatna radost.