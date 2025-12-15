Naši Portali
OŽIVLJAVANJE SSSR-A ZNAČI RAT

'Tko ne žali za raspadom SSSR-a, nema srca, tko ga želi obnoviti, nema mozga'

Autor
Dino Brumec
15.12.2025.
u 23:00

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorava da Putin planira obnoviti "stari Sovjetski Savez" i da želi napasti NATO, što Kremlj odlučno opovrgava 15 država nastalo je nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine

Najbliži suradnici ruskog predsjednika Vladimira Putina proteklog su tjedni rekli da su netočne tvrdnje europskih čelnika o tomu da Moskva pokušava obnoviti Sovjetski Savez. Glasnogovornik Kremlja, odnosno Putina samog, Dmitrij Peskov referirao se na izjavu njemačkog kancelara Friedricha Merza koji je prošlog ponedjeljka rekao kako Putin planira obnoviti "stari Sovjetski Savez" i da se Europa mora braniti protiv jasnih ruskih namjera. Moskva, govori Merz, planira napasti NATO. Sovjetski se Savez raspao 1991. na 15 država, a u međuvremenu su tri bivše republike SSSR-a – Estonija, Letonija i Litva – postale članice NATO-a.

SE
Serengeti
00:02 16.12.2025.

Tko ne žali za raspadom SSSR-a, nema srca, tko ga želi obnoviti, nema mozga. To je Putin jasno rekao prije više godina, ali EU ratni huškaci ne odustaju od svog lažnog narativa.

DU
Dubokogrlo
23:50 15.12.2025.

bolje rat nego pakt bolje grob nego rob

