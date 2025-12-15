'Tko ne žali za raspadom SSSR-a, nema srca, tko ga želi obnoviti, nema mozga'

Najbliži suradnici ruskog predsjednika Vladimira Putina proteklog su tjedni rekli da su netočne tvrdnje europskih čelnika o tomu da Moskva pokušava obnoviti Sovjetski Savez. Glasnogovornik Kremlja, odnosno Putina samog, Dmitrij Peskov referirao se na izjavu njemačkog kancelara Friedricha Merza koji je prošlog ponedjeljka rekao kako Putin planira obnoviti "stari Sovjetski Savez" i da se Europa mora braniti protiv jasnih ruskih namjera. Moskva, govori Merz, planira napasti NATO. Sovjetski se Savez raspao 1991. na 15 država, a u međuvremenu su tri bivše republike SSSR-a – Estonija, Letonija i Litva – postale članice NATO-a.