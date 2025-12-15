Skandal u Srbiji: Trumpov zet odustaje od gradnje hotela u Beogradu?

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner povukao se iz planiranog projekta izgradnje hotela u Beogradu, nakon što je projekt izazvao prosvjede i iznjedrio optužnicu protiv visokog srbijanskog političara zbog sumnje u krivotvorenje dokumenata, navodi The Wall Street Journal. Više od dvije godine Kushner najavljuje da želi izgraditi kompleks s Trumpovim brendom na lokaciji u središtu Beograda, koju je NATO bombardirao 1999. godine.

Zbog projekta su prosvjedovale tisuće građana, a nezadovoljstvo je eskaliralno kad je Vučićeva administracija odlučila posebnim zakonom ukloniti zaštitu kulturne baštine s bivšeg vojnog kompleksa koji namjerava prenijeti Kushnerovoj tvrtki. Jedan je vladin dužnosnik uhićen zbog navodnog krivotvorenja dokumenata i pokrenuta je šira istraga. Oporba taj potez drži neustavnim i tvrdi da se radi o korupciji. Tvrde da Vučićeva vlada tim potezom pokušava pridobiti naklonost SAD-a. Predsjednik Aleksandar Vučić uvjerava javnost da to nema nikakve veze s politikom prema SAD-u, već se radi o preuređenju rugla u centru grada.

Glasnogovornik Kushnerove tvrtke rekao je da nemaju veze s navodnom krivotvorinom i da preispituje projekt. U SAD-u, podsjeća WSJ, visoki dužnosnici iz administracije obično moraju prodati privatne udjele kako bi se izbjegli potencijalni sukobi interesa u slučajevima kad bi financijski interesi mogli zamagliti političke odluke, no to se ne odnosi na Kushnera jer je on neformalni, neplaćeni Trumpov savjetnik. Kushner ističe da je investitorima rekao da ne bi zauzvrat trebali očekivati ​​nikakav povoljan tretman od SAD-a.

Na spornom zemljištu u Beogradu nalazi se kompleks Glavnog stožera JNA, dvije poslovne zgrade izgrađene za jugoslavensku vojsku 1964. godine s modernističkim dizajnom, "obložene hrvatskim bijelim mramorom i srpskim crvenim vapnencem". Zastupnici Skupštine Srbije su 7. studenog usvojili "lex specialis" za taj devastirani kompleks zgrada Generalštaba između Ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske. oštećen u bombardiranju 1999. godine. Tim posebnim zakonom vlast namjerava omogućiti rušenje zgrade Generalštaba i izgradnju tornjeva. Projekt je zaustavljen jer je pokrenuta istraga o sumnjama vezanima uz potpis na dokumentu kojim je tom objektu ukinut status kulturnog dobra.