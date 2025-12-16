Hrvati u Boliviji darivali uoči Božića siromašne stanovnike Santa Cruza

Hrvati u gradu Santa Cruzu, na istoku Bolivije, pokrenuli su Božićnu akciju kojom su prikupili hranu, lijekove, igračke i odjeću za siromašne stanovnike te južnoameričke zemlje. "Ideja je da hrvatska zajednica napravi nešto za djecu u nekom selu, da im uljepšamo Božić i pomognemo potrebitima", rekao je u ponedjeljak Hini lokalni hrvatski misionar Ivica Vrbić.

Hrvati su treću godinu organizirali ovu dobrotvornu akciju. U hrvatski centar u Santa Cruzu donosili su slatkiše, igračke, novu i korištenu odjeću, lijekove, četkice i pastu za zube, rabljeni školski materijal, a donirali su i novac u vrijednosti od oko 1.000 američkih dolara.

Sve prikupljene stvari odvezli su u 94 kilometra udaljeno mjesto Puesto Fernandez Alonzo, odnosno u tamošnju četvrt Barrio Guarani. Četvrt, koja izgleda kao zasebno selo, nastalo je tako što su ljudi iz raznih dijelova Bolivije dolazili sezonski raditi na poljima šećerne trske. Ti nadničari odlučili su ostati, premda lani ondje nije bilo niti jedne kuće od cigle. Živjeli su pod šatorima, u sklepanim kućicama od starog lima i kašeta.

"Što uspiju zaraditi i uštedjeti koriste da si poboljšaju uvjete života", objašnjava Vrbić. Gotovo dvije godine nakon što su se naselili grade sobice od solidne cigle. Hrvati su ondje organizirali ručak za 150 osoba, a koji je najvećim dijelom financirao hrvatski počasni konzul Robert Jakubek, ujedno i inicijator akcije. "Želimo pomoći stvaranju boljeg društva i pridonijeti ugledu Hrvata i Hrvatske u Boliviji", kaže.

U Boliviji, prema Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, živi oko 5.000 osoba porijeklom iz Hrvatske. Neki smatraju da ih ima i dvostruko više. Misija svećenika Vrbića uključuje 23 bolivijska mjesta pa hrvatska zajednica nastoji uoči svakog Božića organizirati akciju u drugom mjestu.

"Lokalni ljudi dođu, družimo se, imamo zajedničku misu ili molitvu te ručak. Naš konzul da novac da se pripremi ručak za prisutne, a ovaj put je to bilo lijepo druženje sa 150 osoba", kaže Vrbić i zaključuje: "Trudimo se donijeti nadu i optimizam onima kojima je to najpotrebnije".