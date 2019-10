Novo istraživanje o rejtingu stranaka: Razlika između HDZ-a i SDP-a sve manja

Da se sada održavaju parlamentarni izbori, HDZ bi bio relativni pobjednik s osvojenih 27,4 posto glasova. Pokazuje to istraživanje HRejting koje je provela agencija Promocija plus za HRT.

Za vrat HDZ-u puše SDP za kojeg bi glasovalo 24,6 posto birača. U odnosu na rujan obje su stranke, zanemarivo, ali ipak pale. HDZ za 0,27%, a SDP za 0,19%.

Prema HRejtingu, dvije vodeće stranke vlast bi mogle sastaviti samo zajedno, takozvanom velikom koalicijom. Jer, oni koji još prelaze izborni prag zajedno osvajaju 11,6%. To su Neovisna lista, u javnosti nevidljivoga Mislava Kolakušića koja je trenutačno na 6% i Most 5,6%. Za razliku od dvije vodeće stranke, Kolakušić i Most rastu. No minimalno. Kao i HSS koji s 3,3% predvodi golemu skupinu stranaka koje ne prelaze izborni prag, piše HRT.

Za Neovisne za Hrvatsku glasovalo bi 2,3 posto birača, stranku Milana Bandića 1,9 posto, Živi zid 1,8, HNS 1,7, HSU 1,6 posto...

Što se tiče predsjedničkih izbora, u odnosu na rujan Kolinda Grabar-Kitarović porasla je za 1,3% i sad ima potporu 29,8% birača. Točno 4% za njom zaostaje drugoplasirani Zoran Milanović kojega je rast od 1,1% doveo na 25,8%. Za 10,7% manje od aktualne predsjednice i 6,7% manje od SDP-ova kandidata ima trećeplasirani Miroslav Škoro - 19,1%. Njegova je potpora malo porasla u odnosu na rujan, za razliku od četvrtog Mislava Kolakušića, kojega je pad od 1,5% sveo na samo 7,1% biračke potpore.

Svi ostali potencijalni predsjednički kandidati ne uspijevaju doseći ni 5%. Tako je HSLS-ov Dejan Kovač trenutačno na 3%, Dalija Orešković na 2,6%, a Ivan Pernar na 1,9%. Na točno 1% je Vlaho Orepić, a ispod njega su Ante Simonić (0,6%) i Anto Đapić (0,6%). Svi ostali koji su u nekom trenutku javno poželjeli biti predsjednik ili predsjednica dijele 1,9% glasova.