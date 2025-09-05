Ovo se u Njemačkoj nije dogodilo 30 godina: Uz birokraciju, veliki problem je i stručni kadar

Broj registriranih novih tvrtki u Njemačkoj pao je u 2024. na najnižu razinu u trideset godina, izvijestili su ekonomski institut ZEW i kreditna agencija Creditreform. Prošle godine registrirane su samo 160.852 nove tvrtke, u usporedbi s oko 240 tisuća registriranih, primjerice, u 1995. godini, objavili su u četvrtak ZEW i Creditreform.

Njihov broj spustio se u proteklih deset godina na oko 170 tisuća godišnje. Statistički ured izračunao je pak da je lani u Njemačkoj registrirano 120.900 novih tvrtki važnih za gospodarstvo, za 2,1 posto više nego u 2023. Creditreform i ZEW manji broj novih kompanija pripisuju slabom gospodarstvu i potražnji i visokim troškovima koji su porasli od ulaska ruskih postrojbi u Ukrajinu u veljači 2022. godine. EU je u međuvremenu Rusiji uvela čak 18 paketa sankcija. Uz geopolitičku neizvjesnost, osnivanje novih tvrtki koče i problemi s infrastrukturom i spora digitalizacija državnih službi, napominje se u izvješću.

Uz birokratske prepreke, poslovanje otežava i manjak stručnog kadra, dodaje je glasnogovornik Creditreforma Patrik-Ludwig Hantzsch. Istraživanje je utvrdilo i velike razlike među regijama, pokazujući da je više novih tvrtki registrirano u Münchenu, Leverkusenu i Düsseldorfu, gradovima na području nekadašnje 'zapadne' Njemačke, a manje na području nekadašnje 'istočne' Njemačke. Među sektorima, više registracija bilježi se u ugostiteljstvu dok građevinarstvo i maloprodaja bilježe pad.