OBJAVA O PRIMANJIMA NA TIKTOKU

Slovenska vlada objavila usporedbu s Hrvatskom: 'Pojavili su se netočni podaci'

Autor
Robert Jurišić
19.02.2026.
u 07:37

Dotaknuli su se i inflacije koja je u Sloveniji bila 2,6 a u Hrvatskoj 3,8%.

U javnosti su se nedavno pojavile razne usporedbe između Slovenije i Hrvatske, neke od njih su netočne. Objavljujemo usporedbu obje zemlje temeljenu na službenim i najnovijim dostupnim podacima, objavila je to slovenska vlada na TikToku, a povod je analiza slovenskog portala Finance.si.

Perma njihovoj analizi, Hrvatska je prestigla Sloveniju po plaćama prilagođenima za kupovnu moć i tako preokrenula situaciju iz 2022. godine kada je prosjek u Sloveniji bio znatno viši. Prosječna plaća prema paritetu kupovne moći u Hrvatskoj je 2025. dosegnula 2036 eura. Taj je iznos u Sloveniji bio 1792 eura. Omjer je 2022. godine bio 730 eura u Hrvatskoj prema 1378 eura u Sloveniji.

Foto: TikTok

Slovenska vlada sada u objavi na TikToku navodi kako je njihova neto plaća 1626,80 eura, a u Hrvatskoj 1498 eura. Njihovi radnici primaju i 160 eura mjesečno za prehranu, neoporezivo. Navode kako prehrana nije zakonski obavezna (1200 eura je neoporezivo). Zakonska obaveza je i za prijevoz radnika, također neoporezivo dok u Hrvatskoj nije zakonski obavezan. Navode i kako radnici u Sloveniji primaju i regres u iznosu od 1277,72 eura dok to u Hrvatskoj nije obavezno isplatiti. Usporedba je i u porodiljnoj naknadi. Objavili su kako ona kod njih traje 12 mjeseci, a u Hrvatskoj šest.

Dotaknuli su se i inflacije koja je u Sloveniji bila 2,6 a u Hrvatskoj 3,8%. Njihove stope PDV-a su 22%/9,5%/5%/0$, a u Hrvatskoj 25%/13%/5%/0%. Uspoređuju i BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći. On u Sloveniji doseže 90% prosjeka EU dok je Hrvatska na 78% prosjeka EU.

Foto: TikTok

HE
Hecim
07:49 19.02.2026.

He he, cak i da je ova objava tocna, razlika u neto placi je sad samo nesto preko 100 €, a bila je do prije ne tako davnog vremena skoro dvostruko visa u korist SLO! Svi ovi dodatci manje vise, bitna je placa za koju znas da ces je svaki mjesec dobiti, a i svi ti dodatci ne ulaze u obracun mirovine, mirovina ide iz place, a to je druga najvaznija stvar iza same place.

AJ
ajojajaj
08:35 19.02.2026.

Elementarna je činjenica da NIKADA U POVIJESTI Hrvatska nije bila gospodarski tako blizu Sloveniji. Nikada od stoljeća sedmog. Uvijek su bili razvijeniji od nas. Dobro se sjećam Jugoslavije, Slovenija je bila na 160% prosjeka Jugoslavije, a Hrvatska na 125%. Onda smo mi imali rat, razaranja i ogromne troškove u obnovi, a sada smo im na repu.

LL
lijepa_li si
09:13 19.02.2026.

slovenci su svi kao jedan kad su u pitanju nacionalni interesi. ako zoran kaže noć, andrej će noć. ako andrej kaže sunce, zoran će kiša. slovenci nemaju komšije nisu imali rat.. još smo mi dobri

