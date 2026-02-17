Naši Portali
novi standard

BAT-ova tvornica u Kanfanaru prva u Hrvatskoj s prestižnim AWS Gold certifikatom za upravljanje vodama

BAT-ova tvornica u Kanfanaru
17.02.2026.
u 16:04

BAT-ova tvornica u Kanfanaru postala je jedina proizvodna lokacija u Hrvatskoj koja je postigla AWS Gold certifikat prema međunarodnom standardu Saveza za upravljanje vodama (Alliance for Water Stewardship – AWS). Tu razinu certifikacije trenutačno posjeduje samo 35 kompanija u svijetu, što dodatno potvrđuje izvrsnost BAT-a u održivom upravljanju vodnim resursima.

U BAT-u je održivost jedna od temeljnih vrijednosti cijelog poslovanja te su na razini grupe postavljeni ambiciozni ciljevi da se čak 30 posto ukupno korištene vode reciklira. AWS Gold certifikat dokazuje da tvornica u Kanfanaru ne samo da zadovoljava najviše međunarodne standarde u pogledu bilance vode, kvalitete vode, zaštite vodenih ekosustava i odgovornog korištenja vode, nego i da aktivno uključuje svoje dobavljače u održive prakse te ostvaruje pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu. U posljednjih nekoliko godina Kanfanar je ostvario impresivne rezultate u recikliranju vode. Samo u 2025. godini tvornica je reciklirala više od 63 posto ukupno korištene vode, što predstavlja najbolji rezultat u recikliranju voda unutar BAT Grupe.

Tvornica u Kanfanaru postavila je novi standard održivog poslovanja u Hrvatskoj. U posljednje tri godine BAT je pokrenuo investicijski ciklus vrijedan 80 milijuna eura, kojim je tvornica u Kanfanaru opremljena novim proizvodnim linijama za bezdimne proizvode, a uz to smo investirali 19 milijuna eura u inicijative koje jačaju održivo poslovanje. Ovaj certifikat pokazuje nam da smo na pravom putu prema našoj viziji stvaranja Boljeg sutra (A Better Tomorrow™) za sve dionike,“ izjavio je Pavel Vereshak, direktor operacija BAT Adria.

BAT-ova tvornica u Kanfanaru
Foto: Srećko Niketić/Pixsell

Tvornica u Kanfanaru jedna je od najmodernijih i tehnološki najnaprednijih tvornica u BAT-u globalno te predstavlja središte BAT-ove transformacije usmjerene na nove kategorije bezdimnih proizvoda. Modernizacija proizvodnje u Kanfanaru omogućila je rast proizvodnog volumena za čak 40 posto u odnosu na 2021. godinu.

Investicije u održivost uključuju postrojenje za proizvodnju toplinske energije na biomasu vrijedno 4,7 milijuna eura. Time su ugljične emisije tvornice smanjene za 65 posto u odnosu na 2017. godinu, a više od 85 posto ukupne energije potrebne za rad tvornice osigurava se iz obnovljivih izvora. Uz to, tijekom 2024. godine više od 80 posto otpada proizvedenog u Kanfanaru je reciklirano te tvornica djeluje prema principu zero waste to landfill, što znači da se sav tvornički otpad reciklira ili pretvara u energiju, bez odlaganja na deponije. Tijekom 2024. je 43,6 posto od ukupno korištene vode bila reciklirana voda, a u 2025. godini taj se postotak popeo na čak 63 posto. Tvornica je u 2025. godini dobila i cijenjeno priznanje za kompanije koje svojim primjerom promiču održivo poslovanje - Hrvatski indeks održivosti, u kategoriji „Upravljanje okolišem – proizvodno“.

BAT-ova tvornica u Kanfanaru
Foto: BAT

BAT u Hrvatskoj ima jedinstven lanac vrijednosti koji, osim tvornice u Kanfanaru, uključuje poljoprivrednu proizvodnju duhana u Slavoniji i Podravini kroz Hrvatske duhane, zatim logistički hub u Pitomači koji prikuplja duhan iz čak 26 zemalja i opskrbljuje tvornice u Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, logistički i distribucijski centar u Rijeci te drugi najveći nacionalni lanac kioska iNovine. BAT-ov komercijalni ured nalazi se u Zagrebu, odakle se upravlja Adria klasterom koji obuhvaća osam tržišta. BAT u Hrvatskoj zapošljava preko 1500 ljudi, a kroz lanac vrijednosti podržava preko 6000 radnih mjesta diljem zemlje.

Osim tvornice u Kanfanaru, i Hrvatski Duhani, koji su dio BAT-a u Hrvatskoj, nedavno su dobili AWS Core certifikat, čime se dodatno potvrđuje predanost BAT-a održivom upravljanju vodom i zaštiti okoliša. Svi ovi uspjesi rezultat su dugogodišnjih ulaganja BAT-a u održivost, koja je temeljna vrijednost poslovanja i ključni dio strategije prema Boljem sutra (A Better Tomorrow™).

O AWS-u:

Alliance for Water Stewardship (AWS) je globalna mreža poduzeća, nevladinih organizacija i javnog sektora koji zajednički rade na zaštiti zajedničkih vodnih resursa. Mreža je definirana i vođena Međunarodnim standardom odgovornog upravljanja vodama (AWS Standard), koji potiče, prepoznaje i nagrađuje tvrtke za postizanje visokih standarda odgovornog upravljanja vodnim resursima. Misija saveza je potaknuti i njegovati globalno i lokalno vodstvo u vjerodostojnom upravljanju vodom koje prepoznaje i osigurava društvenu, kulturnu, ekološku i ekonomsku vrijednost slatke vode, a globalni cilj uvođenja standarda je dobro gospodarenje vodom, održiva bilanca voda, dobra kvaliteta vode, očuvanje važnih područja vezanih za vodu i dostupnost zdrave pitke vode i higijenski primjerenih uvjeta za sve.

Ključne riječi
AWS Gold certifikat BAT

