Nestlé objavio financijske rezultate za 2025. godinu: Snažan zamah i ubrzano provođenje strateških promjena

Kompanija Nestlé objavila je financijske rezultate za 2025. godinu.

Philipp Navratil, izvršni direktor kompanije Nestlé, izjavio je: „Ohrabruju me naši rezultati tijekom 2025. koji su odraz ciljanih aktivnosti koje smo poduzeli u zahtjevnom vanjskom okruženju. Realni interni rast (RIG) bio je pozitivan u svim Zonama i globalnim poslovnim jedinicama. Povećali smo ulaganja u marketing, ostvarili UTOP maržu od 16,1% i generirali 9,2 milijarde CHF slobodnog novčanog toka. Poboljšanje organskog rasta, RIG‑a i trendova tržišnog udjela u drugoj polovici godine pokazuje da naše mjere daju rezultate.

Ubrzavamo svoju strategiju. Fokusiramo portfelj na četiri poslovna segmenta, predvođena našim najjačim brendovima, uz prioritetna ulaganja i pojednostavljenu organizaciju. Jačamo marketing i inovacije te povećavamo ulaganja u platforme koje imaju visok potencijal rasta, a koje sada imaju veću snagu i čine 30% prodaje. Povećavamo učinkovitosti i jačamo svoju financijsku poziciju. Sve to počiva na kulturi visokih performansi koja nagrađuje izvrsnost i rezultate.

Iako nas čeka još posla, uvjereni smo da će brža provedba fokusiranije strategije donijeti održivo poboljšanje kroz 2026. i dalje.“

Ubrzavanje naše strategije rasta

Usmjeravanje portfelja na četiri ključna poslovna segmenta

Fokus na snažnim globalnim kategorijama kave, hrane za kućne ljubimce i kategorije hrane za djecu (zajedno čine 70% prodaje) uz vodeće regionalne pozicije u segmentu hrane i snackova.

Ubrzavamo transformaciju poslovanja

Pojednostavljenje organizacijske strukture uz jačanje lokalne odgovornosti.

Program ušteda provodimo s visokim prioritetom, pri čemu je već ostvareno 20% od ciljane godišnje uštede od 1 milijarde CHF u segmentu operativnih učinkovitosti uredskih (white‑collar) funkcija – što je ispred plana.

Financijski rezultati u 2025. godini

Široko rasprostranjen rast u organskom rastu:

Organski rast u 2025. godini iznosi 3,5% od čega 0,8% dolazi iz realne interne stope rasta (RIG), a 2,8% iz cijena.

Smjernice za 2026.

Očekuje se da će organski rast (OG) biti u rasponu od oko 3% do 4% uz ubrzanje RIG‑a u odnosu na 2025. što će biti potaknuto našim fokusiranim planovima rasta. Ovi izgledi uključuju očekivani učinak povrata proizvoda i nestašica zaliha od približno –20 baznih bodova zbog opoziva formule za dojenčad; dodatni učinak je neizvjestan i mogao bi OG usmjeriti prema donjem dijelu raspona.

Očekuje se poboljšanje UTOP marže u odnosu na 2025., uz jačanje u drugoj polovici godine.

Slobodni novčani tok (free cash flow) očekuje se iznad 9 milijardi CHF.

Nestlé u Hrvatskoj

„U 2025. godini naš je tim u Hrvatskoj nastavio ostvarivati održiv rast zahvaljujući inovacijama, kvalitetnom portfelju i snažnoj usmjerenosti na potrebe potrošača. Posebno se istaknula naša kategorija konditorskih proizvoda koja je pokazala iznimnu dinamičnost i snažan rast. Portfelj smo obogatili nizom inovacija od KitKat čokoladnih tabli i KitKat čokoladnog napitka do Starbucks by Nespresso proizvoda, Maggi Asia linije i Trix pahuljica, čime smo odgovorili na potrebe potrošača u više kategorija. Naš edukativni program Vrtim zdravi film, kojim se promiču zdrave prehrambene navike među osnovnoškolcima, obilježio je 15 godina tijekom kojih je, kroz različite kanale, obuhvatio oko 200.000 djece. Pomagali smo i onima kojima je pomoć najpotrebnija i donirali oko 40 tona hrane. Naša predanost odgovornom i održivom poslovanju prepoznata je i nagrađena priznanjem Najdonator i nagradom Hrvatski indeks održivosti. I dalje nastavljamo jačati ključne kategorije, ulagati u inovacije i stvarati pozitivan utjecaj u zajednici“, rekao je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor Nestléa za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.