središte susreta nautičke zajednice

Ploviti, otkrivati, živjeti: Sve je spremno za 33. zagrebačku Nautiku

33. sajam NAUTIKA
VL
Autor
Promo
16.02.2026.
u 10:17

Zagrebački velesajam priprema se za još jedno spektakularno izdanje najvažnijeg kontinentalnog nautičkog događaja u regiji. Pod prepoznatljivim motom „Ploviti, otkrivati, živjeti...“ još jednom postaje središte susreta cijele nautičke zajednice. 33. sajam NAUTIKA održat će se od 18. do 22. veljače 2026. godine.

Novi smjer i snažna partnerstva

U svom novom izdanju, Nautika prestaje biti samo izložbeni prostor i postaje ključni pokretač nautičkog gospodarstva. Tijekom pet dana održavanja, Zagrebački velesajam transformira se u najvažniju marinu na kopnu. Cilj manifestacije je jasan: skratiti put od inovacije do kupca i omogućiti domaćim brodograditeljima platformu koja će ih čvrsto pozicionirati na vrhu luksuzne svjetske ponude. Sajam se tako potvrđuje kao nezaobilazni „business point“ gdje se u svega nekoliko dana sklapaju poslovi i partnerstva za koje bi inače bili potrebni mjeseci terenskog rada, spajajući tradiciju dugu tri desetljeća s konkretnim investicijskim prilikama.

33. sajam NAUTIKA
Što nas očekuje u šest paviljona?

Posjetitelje očekuje bogato izdanje na više od 7.000 m² izložbenog prostora. Ključne brojke i ponuda uključuju:

  • Više od 230 plovila i 34 hrvatske premijere
  • Šest ispunjenih paviljona s kompletnom nautičkom ponudom.
  • Domaća snaga: Hrvatski graditelji brodova, poznati po vrhunskoj kvaliteti prilagođenoj Jadranu, predstavit će svoje najnovije projekte. Sudjelovanje su potvrdili: Pičuljan, Leidi, Bura brodovi, Arba, Barracuda brodovi, Sidrotec te brojni drugi.
  • Svjetski brendovi: Globalnu nautičku elitu predvode Jeanneau, Beneteau, Prestige, Nimbus, Saxdor, Wellcraft, Four Wins, Ranieri, Karnic, Brik, Tiger Marine, Lazarus Yacht i Highfield.
  • Segment opreme i motora: Uz bogatu izložbu plovila, sajam obuhvaća najnovija dostignuća u segmentu brodskih i izvanbrodskih motora te asortiman specijalizirane opreme za ronjenje, jedrenje i vodene sportove.

33. sajam NAUTIKA
Više od sajma: Edukacija i networking

Uz impresivan izložbeni segment, izdanje 2026. donosi i kvalitetan stručni program te sadržaj koji otvara novu razvojnu dimenziju industrije. Nautical & Health Summit 2026 održat će se 19. veljače u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma. Summit povezuje nautiku, zdravlje i wellness u snažan okvir strateškog dijaloga i poslovnog razvoja. Kroz panele, B2B susrete i investicijske razgovore otvaramo teme koje definiraju budućnost premium turizma - od regulative i standarda kvalitete, preko integracije health & wellness sadržaja, do održivih i investicijski atraktivnih modela razvoja. Očekuju vas relevantni sugovornici, konkretni uvidi i networking s jasnim poslovnim ishodima.

Bilo da ste u potrazi za novim plovilom, profesionalnom opremom ili samo želite uživati u ljepoti izloženih plovila, termin od 18. do 22. veljače rezervirajte za posjet sajmu Nautika na Zagrebačkom velesajmu.

Radno vrijeme je od 10,00 do 19,00 sati, a u nedjelju do 18,00 sati. Cijena ulaznice iznosi 8 eura, dok je cijena ulaznice za učenike, studente i umirovljenike 5 eura.

Svoje ulaznice možete kupiti na blagajnama ispred ulaza na Zagrebački velesajam, a možete ih osigurati i kupovinom na web portalu Ulaznice.hr

33. sajam NAUTIKA
I ove godine za sve posjetitelje s kupljenom kartom pripremili smo nagradnu igru s bogatim fondom od čak 37 nagrada. Sponzori koji su priredili nagrade su: Garmin Hrvatska, Sailing 4 You, Elektro Yacht Servis, Alimar Skiper Sistemi, EmergenSea, D-Marine, Area Maris, ETNOtrend & Sail for day, Horvat Turizam (Skipper4you), Quad Istra & Istra Adventure, Torden Marine, Hydra Life, Soledad Marine Textile i Crocon.

Više informacija možete pronaći na webu i društvenim mrežama Zagrebačkog velesajma. Najavu sajma možete pogledati ovdje.

