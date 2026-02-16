Financijski rezultati trećeg kvartala 2025./26.

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), zajedno sa svojim podružnicama („Grupa”), objavio je rezultate za treći kvartal fiskalne godine 2025./2026., kvartal koji je donio rekordne prihode, ubrzanu profitabilnost i nastavak rasta prihoda povezanih s umjetnom inteligencijom. Tijekom kvartala, ukupni prihod Grupe dosegnuo je kvartalno rekordnih 22,2 milijarde američkih dolara, što je porast od 18% na godišnjoj razini, uz dvoznamenkasti rast prihoda u svim poslovnim segmentima na godišnjoj razini. Isključujući neoperativne nenovčane stavke te jednokratne dobitke i troškove u trećem kvartalu financijske 2024./25. godine i trećem kvartalu financijske 2025./2026. godine, prilagođena neto dobit (dobit pripisana vlasnicima kapitala – non-HKFRS)1 porasla je za 36% na godišnjoj razini, na 589 milijuna američkih dolara, dok se prilagođena neto marža1 povećala na 2,7%.

Rezultati pokazuju sposobnost Grupe da ispuni obećanje o dvoznamenkastom rastu i održivoj profitabilnosti, istovremeno potvrđujući njezinu sposobnost upravljanja kroz cikluse zahvaljujući inovacijama koje potiču rast i operativnoj izvrsnosti koja omogućuje navigiranje tržišnim volatilnostima. Umjetna inteligencija postala je glavni pokretač rasta Grupe posljednjih godina, pri čemu su prihodi povezani s umjetnom inteligencijom porasli za 72% na godišnjoj razini. Potaknuti snažnom potražnjom za AI uređajima, infrastrukturom, uslugama i rješenjima, ti prihodi sada čine gotovo trećinu (32%) ukupnih prihoda Grupe. Tromjesečje je obilježeno snažnim rastom prihoda, širenjem tržišnog vodstva u području osobnih računala i pametnih uređaja, rekordnim volumenom i aktivacijama pametnih telefona te povijesno najvišim prihodima iz Infrastructure Solutions Group i Services and Solutions Group.

Kako bi bolje iskoristila višegodišnju potražnju za AI učenjem i dugoročni rast AI inferencije, Grupa je provela stratešku reorganizaciju svog ISG poslovanja, što je rezultiralo jednokratnim troškovima restrukturiranja u trećem kvartalu financijske 2025./2026. godine u iznosu od 285 milijuna američkih dolara. Optimizirana struktura troškova, pojednostavljen portfelj proizvoda i ojačana prodajna organizacija trebali bi donijeti godišnje uštede od preko 200 milijuna američkih dolara tijekom sljedeće tri godine te ubrzati transformaciju ISG poslovanja prema profitabilnom i održivom rastu.

Predsjednik i CEO – Yuanqing Yang:

„Lenovo je u trećem fiskalnom kvartalu ostvario izvanredne rezultate na svim razinama, pri čemu su sva glavna poslovanja ostvarila snažan dvoznamenkasti rast prihoda, a umjetna inteligencija postala je ključni pokretač rasta. Proveli smo strateško restrukturiranje našeg Infrastructure Solutions poslovanja, postavljajući ga na čvrste temelje prema održivom i profitabilnom rastu. Zahvaljujući našoj operativnoj izvrsnosti, uspješno smo odgovorili na tržišne izazove poput rasta troškova komponenti i nestašica u opskrbi, ispunili obećanje o povećanju tržišnog udjela i poboljšanju profitabilnosti. Gledajući unaprijed, sa sve većom integracijom umjetne inteligencije u svakodnevni život pojedinaca i poslovne procese, nastavit ćemo razvijati Hybrid AI kako bismo iskoristili velike prilike koje donosi demokratizacija umjetne inteligencije, te ubrzali rast, poboljšali profitabilnost i isporučili dugoročnu vrijednost našim dioničarima.”

Financijski rezultati:

Q3 FY 2025./2026.

milijuna američkih dolara Q3 FY 2024./2025.

milijuna američkih dolara Promjena Prihod Grupe 22204 18796 18,00% Neto dobit (dobit koja se pripisuje vlasnicima kapitala) 546 693 (21%) Prilagođena neto dobit (dobit koja se pripisuje vlasnicima kapitala – non-HKFRS) 1 589 435 36,00% Osnovna zarada po dionici ( u američkim centima) 4,44 5,66 (22%)

O tvrtki Lenovo

Tvrtka Lenovo je globalna tehnološka tvrtka vrijedna 69 milijardi američkih dolara koja se nalazi na 196. mjestu na globalnoj Fortune 500 listi te posluje na 180 tržišta diljem svijeta. Usmjerena na odvažnu misiju predstavljanja pametnije tehnologije za sve, tvrtka Lenovo je izgradila svoj uspjeh kao vodeći svjetski PC proizvođač širenjem na nova područja rasta infrastrukture, mobilnih uređaja, rješenja i usluga. Ova transformacija, zajedno s inovacijom tvrtke Lenovo koja mijenja svijet, gradi sveobuhvatnije, pouzdanije i održivije digitalno društvo za sve, svugdje. Kako biste saznali više, posjetite https://www.lenovo.com i pročitajte najnovije vijesti na našem StoryHubu .

1 Note on adjusted net income: Adjusted measure was defined as financial metric by excluding net fair value changes on financial assets at fair value through profit or loss, amortization of intangible assets resulting from mergers and acquisitions, impairment and write-off of intangible assets, fair value change on derivative financial liabilities relating to warrants, one-time income tax credit, restructuring charges, and notional interest on convertible bonds; and the corresponding income tax effects, if any.



