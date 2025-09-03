Širi se biznis sa Spud Budom koji je osvojio scenu street food festivala: 'Nismo samo Tik Tok senzacija kod nas se gosti vraćaju po repete'

Kad je početkom godine Hrvoje Drahotusky, osnivač brenda Spud Bud, šetao glavnom ulicom u Istanbulu, za oko mu je zapeo neobičan izlog. U njemu su bili pečeni krumpiri s raznim nadjevima. Intrigiran, ušao je u lokal i otkrio koncepciju koja ga je ubrzo potpuno zaokupila. – Vidio sam kako rade golemi pečeni krumpir. Otvore ga, napune sirom, raznim dodacima, zapeku i serviraju. Taj prizor odmah me podsjetio na nešto što sam već zamijetio na TikToku, videe britanskog Spudmana, mog današnjeg uzora. Da nisam bio u Turskoj i vidio to uživo, pitanje je bih li se odvažio na ovaj put – prisjeća se Hrvoje.

Odmah mu je, dodaje, bilo jasno da je pronašao nešto čime će se izdvojiti iz zagrebačke ponude, a vjeruje da je Spud Bud unio nužnu svježinu na street food scenu hrvatske metropole. – Nisam izmislio punjeni krumpir, ali sam ga prvi doveo u ovakvom obliku. Zato vjerujem da je baš taj element noviteta zaslužan za interes – ističe. Spud je na engleskom nadimak za krumpir, a izvorno označava alat za njegovo vađenje. Ideje se Hrvoje uhvatio u siječnju, a nepuna tri mjeseca poslije na gastronomskoj manifestaciji na tržnici u centru Zagreba posluživao je prve porcije. Prije premijernog festivalskog nastupa kod kuće je snimao probne verzije s grahom, nadjevom chili con carne, trganom svinjetinom i piletinom te ih objavljivao na TikToku, Instagramu i Facebooku.

– Već su tada ljudi počeli pratiti što radim. A kada su mi ponudili da dođem na Place Market na Dolcu, nisam ni slutio kolika će biti gužva. Prvog petka bila je kolona ljudi i rasprodali smo sve što smo pripremili – govori. Na festivalima na kojima je gostovao od travnja susreo se s velikom podrškom, ali i neobičnim i simpatičnim gestama posjetitelja. – Jedan dečko donio je domaći milkshake samo da nas počasti. Drugi je put djevojka donijela batat i pitala može li ga ispeći kod nas. Neki su donosili štrukle, kolače, pa čak i bocu vina. Te male interakcije pokazuju koliko se ljudi povežu s onim što radimo – kazuje.

Rekord u broju prodanih krumpira ostvario je na zadnjem izdanju manifestacije na kojoj je njegova priča i počela, Place Marketu. U jednom danu poslužio je čak 650 porcija. – Takav tempo traži dobru organizaciju i tim, ali nagrada je vidjeti red ispred štanda do zadnje minute – ističe Hrvoje. A znatnu ulogu u uspjehu odigrale su društvene mreže. – TikTok mi je uvelike pomogao da se isprofiliramo i donio početnu publiku. No, kvaliteta i činjenica da radimo s domaćim sastojcima i nudimo dobar proizvod razlog je zašto nam se ljudi vraćaju – govori. I upravo to mu je najbolja potvrda da radi dobar posao. – Ljude uvijek pitam jesu li prvi put kod nas, a više od 70 posto kaže da su već bili. To znači da nismo samo atrakcija na TikToku. Vraćaju se zbog okusa, a to je najveći kompliment – objašnjava.

Na festivalima redovito provodi akcije "first i last person freebies" u kojima daje besplatne porcije za prvog i zadnjeg kupca dana. – To su male geste koje razvesele ljude. Dobro se dobrim vraća. Nekad je to dijete koje dođe samo pogledati, nekad netko tko je gladan – kazuje Drahotusky. Tu će akciju, napominje, provoditi i u svom lokalu, koji se u ponedjeljak otvara u Bogovićevoj 4. U stalnoj ponudi bit će pečeni krumpiri s četiri osnovna nadjeva, cheese & beans i chili con carne te pulled pork i chicken, no radit će i posebne kombinacije, pa i riblje varijante jela petkom, a imat će i deserte. Cijene na festivalima, a takve će biti i u lokalu, kreću se od osam do 11 eura, a jedna porcija teži oko pola kilograma.

Za otvaranje priprema i pravi spektakl, napominje. – Dolazi legendarni Spudman, čovjek koji se punjenim krumpirom bavi već 23 godine. Kada sam mu se javio preko TikToka, brzo smo se povezali. Posjetio sam ga u Velikoj Britaniji i učio od njega pa je bilo prirodno da ga pozovem na otvaranje, a on je pristao, što mi je velika čast. Doći će i njegov sin Little Spud, kao i Mr. Spud. Bit će dobre hrane i zabave, raznih akcija i igara pa pozivam sve da nam se pridruže – najavljuje Hrvoje. U listopadu ih čeka i prvi Oktobeer fest u Zagrebu, a u prosincu Advent. Ove su godine gostovali i na Špancirfestu u Varaždinu, a njihovi specijaliteti mogu se kušati i na The Flying Dishes u Velikoj Gorici.