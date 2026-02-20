Zlato u fazi konsolidacije: Možemo li uskoro očekivati novi rast cijena?

Cijena zlata je u proteklih tjedan dana zabilježila mješovitu izvedbu. Tržište zlata kretalo se unutar povišenog, ali stabilizirajućeg raspona, potvrđujući fazu konsolidacije nakon nedavnog snažnog uzlaznog impulsa. Nakon što je krajem prošlog tjedna cijena pala za gotovo 2 %, početak novog tjedna donio je kratkotrajni pokušaj ponovnog približavanja psihološki važnoj granici od 5.000 USD po unci. Međutim, izostanak snažnijeg proboja potaknuo je realizaciju dobiti, što je dovelo do izraženije korekcije sredinom tjedna.

Tjedni pad od približno 2,6 % pokazuje da se tržište trenutačno odmara od prethodnog rasta, ali bez narušavanja šire pozitivne strukture. U odnosu na prošli tjedan, kada je zlato dosezalo razine iznad 5.060 USD, vidljivo je povlačenje s vrhunca, što upućuje na tehničko smirivanje nakon testiranja rekordnih područja. Takva kretanja tipična su u fazama kada tržište traži novu ravnotežu između investicijske potražnje i kratkoročnih makroekonomskih signala.

Ključni utjecaj na cijene i dalje dolazi iz monetarnog okruženja i očekivanja vezanih uz politiku Federalnih rezervi. Kretanje realnih prinosa na američke državne obveznice tijekom tjedna pojačalo je volatilnost, budući da rast prinosa povećava oportunitetni trošak držanja zlata. Istodobno, smanjenje dijela geopolitičkih napetosti privremeno je ublažilo potražnju za sigurnim utočištem.

Unatoč kratkoročnoj korekciji, zlato se i dalje održava iznad ključne tehničke potpore oko 4.900 USD, što sugerira da srednjoročni uzlazni trend ostaje očuvan. Aktualna dinamika više upućuje na fazu konsolidacije nego na promjenu trenda, pri čemu tržište procjenjuje nove temeljne impulse za idući značajniji pomak.

U svojoj najnovijoj analizi tržišta zlata, robni analitičari banke ANZ naveli su da očekuju da će cijena zlata u drugom tromjesečju 2026. dosegnuti 5.800 USD po unci, što je znatno više od njihove prethodne projekcije koja je iznosila 5.400 USD po unci. Predviđanja su potaknuta očekivanjima da će Fed ove godine barem dvaput smanjiti kamatne stope, što će podržati priljev kapitala u zlato. Slabljenje inflacijskih pritisaka dodatno je potaknulo tržišta da u cijene uključe mogućnost i trećeg smanjenja kamatnih stopa do prosinca.

Uz to, geopolitičke i gospodarske neizvjesnosti vjerojatno će potrajati, a Trump će nastaviti koristiti carine kao prijetnju. Pozornost tržišta postupno se usmjerava na potencijalni učinak carina, koji se još nije u potpunosti odrazio u gospodarskim i inflacijskim podacima.