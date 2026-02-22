U centru Zagreba na djelu je sustavno brisanje povijesnog identiteta: Ruši se Vjesnik, a sudbina Name je upitna

Vjesnikov neboder nastao je u vodi, a nestao u vatri, skovana je sarkastična sintagma, u kojoj se pod vodom misli na zagrebačku poplavu 1964. godine, kada su potopljeni njegovi temelji, a pod vatrom na požar krajem 2025. koji ga je dokrajčio. Čokoladni neboder arhitekta Antuna Ulricha još se nije pravo ohladio, a Zagrepčane je dočekala vruća vijest o prodaji zgrade Name u Ilici, kultne robne kuće utemeljene prije stoljeća i pol, samo šest godina nakon što je 1873. u Grazu otvorena prva prodavaonica mješovite robe 'Kastner&Oehler' nazvana po njezinim osnivačima. Bilo je to u vrijeme kada je Zagreb bio Agram, a K&O već se desetak godina nakon otvaranja prometnuo u jednog od najsuvremenijih trgovačkih centara u svoje doba, dok je njegova elegantna zagrebačka filijala bila prva i do danas ostala jedina otvorena izvan granica Austrije.