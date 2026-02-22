Vjesnikov neboder nastao je u vodi, a nestao u vatri, skovana je sarkastična sintagma, u kojoj se pod vodom misli na zagrebačku poplavu 1964. godine, kada su potopljeni njegovi temelji, a pod vatrom na požar krajem 2025. koji ga je dokrajčio. Čokoladni neboder arhitekta Antuna Ulricha još se nije pravo ohladio, a Zagrepčane je dočekala vruća vijest o prodaji zgrade Name u Ilici, kultne robne kuće utemeljene prije stoljeća i pol, samo šest godina nakon što je 1873. u Grazu otvorena prva prodavaonica mješovite robe 'Kastner&Oehler' nazvana po njezinim osnivačima. Bilo je to u vrijeme kada je Zagreb bio Agram, a K&O već se desetak godina nakon otvaranja prometnuo u jednog od najsuvremenijih trgovačkih centara u svoje doba, dok je njegova elegantna zagrebačka filijala bila prva i do danas ostala jedina otvorena izvan granica Austrije.
U centru Zagreba na djelu je sustavno brisanje povijesnog identiteta: Ruši se Vjesnik, a sudbina Name je upitna
Vjesnikov neboder nije bio samo istaknuti 'svjetionik novinarstva', nego je od samog vremena izgradnje urbani sinonim grada, zaštitni znak Zagreba, kao što ni Nama nije tek puka trgovina, nego urbani sinonim povijesne gradske jezgre
