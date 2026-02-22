Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IDENTITET HRVATSKE METROPOLE

U centru Zagreba na djelu je sustavno brisanje povijesnog identiteta: Ruši se Vjesnik, a sudbina Name je upitna

Autori: Zvonko Pađan, Davorka Grenac
22.02.2026.
u 21:41

Vjesnikov neboder nije bio samo istaknuti 'svjetionik novinarstva', nego je od samog vremena izgradnje urbani sinonim grada, zaštitni znak Zagreba, kao što ni Nama nije tek puka trgovina, nego urbani sinonim povijesne gradske jezgre

Vjesnikov neboder nastao je u vodi, a nestao u vatri, skovana je sarkastična sintagma, u kojoj se pod vodom misli na zagrebačku poplavu 1964. godine, kada su potopljeni njegovi temelji, a pod vatrom na požar krajem 2025. koji ga je dokrajčio. Čokoladni neboder arhitekta Antuna Ulricha još se nije pravo ohladio, a Zagrepčane je dočekala vruća vijest o prodaji zgrade Name u Ilici, kultne robne kuće utemeljene prije stoljeća i pol, samo šest godina nakon što je 1873. u Grazu otvorena prva prodavaonica mješovite robe 'Kastner&Oehler' nazvana po njezinim osnivačima. Bilo je to u vrijeme kada je Zagreb bio Agram, a K&O već se desetak godina nakon otvaranja prometnuo u jednog od najsuvremenijih trgovačkih centara u svoje doba, dok je njegova elegantna zagrebačka filijala bila prva i do danas ostala jedina otvorena izvan granica Austrije.

Ključne riječi
Zagreb povijest nama Vjesnik

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
massivecvn
21:44 22.02.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:---> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!