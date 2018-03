I privatno zemljište država može dati u zakup na 10 godina

Jedinice lokalne samouprave ubuduće će odlučivati o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem, a ono će se davati u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje – samo su neke od odredbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je jučer stupio na snagu. Natječaj za zakup raspisivat će se za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline površine najviše do 100 hektara, a za veću od 100 ha samo ako je čini jedna katastarska čestica ili ako je predmet zakupa ribnjak.

No bitno je da su svi sudionici javnog natječaja za zakup fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ističu u Ministarstvu poljoprivrede. Pravo prvenstva imaju nositelj OPG-a, vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, onaj koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke; dosadašnji posjednik; mladi poljoprivrednici do 41 godinu života te OPG-ovi koji imaju sjedište na području općine ili grada gdje se zemljište nalazi, a zakupnina će se plaćati godišnje, do kraja prosinca tekuće godine.

Novi zakon omogućuje i izvlačenje poljoprivrednih površina iz šumsko-gospodarske osnove, koje je potrebno staviti u programe raspolaganje JLS-a. Što se tiče prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, u kontinentalnom području mogu se kupiti katastarske čestice površine do 10 ha, ukupno maksimalno 50 ha, a u priobalnom području do 1 ha (najviše 5 ha državnih čestica). I privatno poljoprivredno zemljište koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju Ministarstvo može dati u zakup na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine, a novac će se na posebnom računu jedinice lokalne samouprave privatniku čuvati 10 godina. Agencija za poljoprivredno zemljište pak prestaje s radom.

– Očekujem od svih JLS-a da se žurno prihvate posla i počnu pripremati programe raspolaganja. Rokovi su kratki, poljoprivrednici su predugo čekali da dobiju zemlju. Velikom broju njih istekao je ugovor o zakupu i željno čekaju nove koji će im prije svega osigurati sigurnije poslovanje – rekao je ministar Tomislav Tolušić.