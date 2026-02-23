Zbog smrti narkobosa El Mencha prijeti totalni rat podzemlja protiv države: U uličnim borbama ubijeno 25 vojnika i oko 30 kriminalaca

Meksiko izgleda poput ratne zone nakon što su državne vlasti ubile vođu najmoćnijeg narkokartela pa su njegovi dojučerašnji kolege kriminalci započeli osvetničke akcije. Obrušili su se na cijelu zemlju gotovo nasumičnim nasiljem pa su spalili 20 podružnica državne banke, na čak 250 mjesta u Meksiku postavili su cestovne blokade, palili su autobuse i ubijali ljude. Predsjednica države Claudia Sheinbaum pozvala je ljude da ostanu mirni dok traju borbe vojske i policije s odmetnutim gangsterima. Ponovno se postavlja pitanje tko upravlja tom zemljom – naoružani narkokarteli ili institucije države – manje od četiri mjeseca uoči početka Svjetskog prvenstva koje se održava u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku.

Lovili šefa opasnoga kartela



Meksiko već desetljećima muku muči s vrlo opasnim narkokartelima, a sada je u fokusu skupina Nova generacija u saveznoj državi Jalisco. Država je u nedjelju pokrenula operaciju uhićenja šefa toga kartela Nemesija Osegure Cervantesa, poznatog kao El Mencho , tijekom koje je on ozlijeđen, i poslije je umro dok su ga prevozili u bolnicu, prema tvrdnjama vlade. Općenito ga se smatralo jednim od najnasilnijih kriminalaca u Meksiku, pa i šire. Njegov kartel prodavao je drogu i reketario poduzeća u Meksiku, a narkotike je krijumčario u Sjedinjene Države. Američki predsjednik Donald Trump od povratka na vlast pritiskao je vladu u Meksiku da stane na kraj kartelima čiji narkotici završavaju u SAD-u, a prijetio je toj zemlji da će i sam narediti američkoj vojsci da raketira kartele. U ovoj operaciji sudjelovala je meksička vojska, a obavještajne podatke dale su Meksiku i američke agencije, navodi Reuters. Čim je narkobos ubijen, njegovi su ljudi krenuli u krvavi pohod. Država je na to reagirala tako da je razmjestila sigurnosne snage diljem države, no to nije bilo dovoljno da zaustave osvetničko krvoproliće, požare i prometne blokade. Nasilje je zahvatilo cijelu zemlju, ali možda je najgore bilo u Guadalajari, glavnom gradu savezne države Jalisco, u kojoj je bilo središte kartela i u kojoj je El Mencho ubijen.

New York Timesu je stanovnica grada Puerto Vallarte rekla da je izašla kako bi kupila nešto za doručak kada je vidjela skupinu naoružanih muškaraca koji su natjerali vozača da izađe iz gradskog autobusa i onda su ga zapalili. Posebnu zabrinutost izazvala su događanja u turističkim područjima. U Puerto Vallarti, popularnom ljetovalištu na pacifičkoj obali, turisti su snimali guste oblake dima koji su se uzdizali iznad grada zbog zapaljenih vozila i objekata. Nekoliko zrakoplovnih kompanija, među njima i Air Canada, United Airlines i Aeromexico, otkazalo je ili preusmjerilo letove u meksičkim regijama koje su bile najviše zahvaćene nasiljem. Sigurnosni stručnjak David Saucedo rekao je CNN-u da se nije radilo samo o operaciji zarobljavanja El Mencha već i o njegovoj likvidaciji.

– U kriminalnom podzemlju ne prelazi se olako preko takvih poteza. Reakcija je ono što sada gledamo: narkoterorizam, blokade i požari u trgovinama diljem Meksika – rekao je Saucedo i dodao da je moguć scenarij i "totalnog rata protiv meksičke države". Jučer su državne vlasti rekle da je u nasilju ubijeno 25 vojnika i oko 30 kriminalaca, a predsjednica je ustvrdila da su njezine službe uklonile prometne blokade, da se u zemlju vraća mir i da joj je njegovo održavanje glavni prioritet. Hrvatsko veleposlanstvo izdalo je upozorenje svim hrvatskim državljanima koji su trenutačno u Meksiku, pozivajući ih na pojačan oprez i ostanak u zatvorenim prostorima do daljnjega. Prema objavi na službenoj stranici na Facebooku, veleposlanstvo je hrvatskim građanima savjetovalo da ostanu u svojim domovima ili smještajnim objektima zbog aktualnih sigurnosnih operacija, blokada cesta i kriminalnih aktivnosti. Ovo nije prvi put da Meksiko svjedoči sličnim uličnim borbama. Možda i najgora takva epizoda dogodila se 2019., kada su vlasti uhitile Ovidija Guzmána Lópeza, poznatog kao "sin El Chapa", najozloglašenijeg narkobosa, koji je uhićen 2016. godine.

I prije je bilo uličnih borbi



Tri godine poslije uhićen je i njegov sin, ali su odmah nakon toga naoružani gangsteri pokrenuli sličnu kampanju nasilja, koje je paraliziralo grad Culiacán, te su tražili da država pusti na slobodu El Chapova sina, što su na kraju i učinili. Ponovno je uhićen 2023. godine. No mnogima u svijetu glavno je pitanje može li Meksiko biti domaćin Svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u toj zemlji, SAD-u i Kanadi. U samoj Guadalajari, prijestolnici regije u kojoj narkoteroristi vode obračune s državom, igraju se četiri utakmice, uključujući i one između Urugvaja i Španjolske te Meksika i Južne Koreje. Hrvatska nijednu od svoje tri utakmice u skupini ne igra u Meksiku, ali prođe li skupinu, trenutačno se ne zna gdje će igrati utakmice u nastavku turnira. Američkom magazinu The Athletic guverner države Jalisco Pablo Lemus rekao je u nedavnom intervjuu kako će u Guadalajari biti vrhunski sigurnosni protokoli, uključujući najmoderniji videonadzor. Nacionalna garda i vojnici patrolirat će ulicama toga grada tijekom turnira.