Na rubu eskalacije: Napadne li Amerika Iran, Europa bi se mogla naći u velikom problemu

Američki i zapadni sigurnosni dužnosnici upozoravaju na sve zabrinjavajuće signale da bi Iran, u slučaju velikih američkih vojnih udara, mogao aktivirati svoje saveznike i posredničke skupine za izvođenje odmazdnih terorističkih napada na američke ciljeve u Europi i na Bliskom istoku.

Iako zasad nisu otkriveni konkretni planovi napada, obavještajne službe bilježe pojačanu komunikaciju među ekstremističkim mrežama — tzv. “chatter”, odnosno presretnute elektroničke poruke koje upućuju na koordinaciju i moguće pripreme. Jedan visoki američki dužnosnik izjavio je da analitičari prate “mnogo aktivnosti i planiranja”, ali da zasad nije jasno što bi točno moglo biti okidač za napad. Među potencijalnim prijetnjama navodi se mogućnost da Teheran potakne jemenske Hute na nastavak napada na zapadno brodarstvo u Crvenom moru. U Europi postoji zabrinutost da bi Hezbolahove “uspavane ćelije”, pa čak i Al Kaida ili srodne skupine, mogle biti aktivirane za napade na američke baze ili veleposlanstva.

Colin P. Clarke, direktor njujorškog Soufan Centra, upozorava da Iran može koristiti posrednike kako bi povećao cijenu eventualne američke vojne kampanje. Prema njegovim riječima, ako bi iransko vodstvo procijenilo da američki napad predstavlja egzistencijalnu prijetnju vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju i vrhu Revolucionarne garde, vrlo je vjerojatno da bi Teheran naredio napade u inozemstvu, uključujući Europu, piše New York Times .

Neizvjesnost dodatno komplicira planiranje unutar administracije predsjednika Donalda Trumpa. Nije jasno bi li američka akcija bila ograničena na vojne ciljeve ili bi imala ambiciozniji cilj destabilizacije iranskog režima. Upravo ta nejasnoća, tvrde analitičari, mogla bi potaknuti Iran na širu eskalaciju. Pentagon je posljednjih tjedana dodatno ojačao vojnu prisutnost na Bliskom istoku. Raspoređene su dodatne baterije sustava Patriot i drugi proturaketni sustavi kako bi se zaštitilo između 30.000 i 40.000 američkih vojnika stacioniranih u regiji. No sigurnosni stručnjaci ističu da bi teroristički napadi vjerojatno ciljali manje zaštićene mete.

Zapadni dužnosnici upozoravaju i na takozvane “hibridne odgovore”, koji kombiniraju neizravne vojne pritiske, napade preko posredničkih skupina i terorizam. Vlade u Europi i na Bliskom istoku kontinuirano preispituju obavještajne podatke i podižu razinu pripravnosti. Dodatnu zabrinutost izaziva stanje radikalnih skupina u regiji. Iako su Hamas, Hezbolah, Huti i režim Bašara al-Asada u Siriji oslabljeni tijekom protekle godine, zapadni dužnosnici smatraju da i dalje predstavljaju značajnu prijetnju američkim interesima.

Istodobno, raste bojazan da bi Al Kaida mogla pokušati izvesti napad s velikim brojem žrtava u Europi kako bi ponovno stekla relevantnost i privukla nove sljedbenike. Prema procjenama zapadnih analitičara, ambicije te mreže za međunarodne operacije ostaju visoke, a možda čak i rastu. Ujedinjeni narodi su u nedavnom izvješću naveli da je vodstvo organizacije naredilo reaktiviranje ćelija u Iraku, Siriji, Libiji i Europi, što ukazuje na dugoročnu namjeru provođenja napada izvan matične regije.

U Washingtonu rastu i političke napetosti. Senator Jack Reed, vodeći demokrat u Odboru za oružane snage Senata, upozorio je da bi napad na Iran mogao potaknuti širi regionalni rat, ugroziti američke snage te destabilizirati globalna tržišta. Pozvao je predsjednika Trumpa da prije bilo kakve vojne akcije jasno objasni američkoj javnosti ciljeve, rizike i strategiju izlaska iz potencijalnog sukoba. Sigurnosni stručnjaci naglašavaju da bi sukob s Iranom bio znatno složeniji od nedavnih ograničenih operacija američke vojske u drugim dijelovima svijeta te bi Sjedinjene Države mogao uvući u dugotrajan i skup konflikt.