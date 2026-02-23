Optužbe bivšeg britanskog premijera: Prince Andrew je koristio javni novac za susrete s Epsteinom?

Nekoliko dana nakon izvanrednog uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, poznatijeg kao princ Andrew, zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, bivši princ suočava se s novim optužbama koje se odnose na razdoblje dok je bio britanski trgovinski izaslanik te na njegovo prijateljstvo s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Istražuje se na koji je način Mountbatten-Windsor putovao u posjet Epsteinu te je li koristio policijsku zaštitu financiranu javnim novcem dok je boravio s njim. Bivši princ zasad nije komentirao najnovije optužbe. Ranije je nijekao bilo kakve nezakonitosti povezane s Epsteinom, tvrdeći da nikada nije svjedočio niti sumnjao u ponašanje za koje je Epstein bio optužen, prenosi CNN.

Poziv na istragu uputio je i bivši britanski premijer Gordon Brown, koji je bio na dužnosti od 2007. do 2010. godine. Brown je zatražio policijsku provjeru je li Mountbatten-Windsor koristio zrakoplove Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i vojne baze, financirane novcem poreznih obveznika, za susrete s Epsteinom.

Prema pisanju The Telegrapha , Brown je pisma uputio na adrese šest policijskih uprava, predlažući da se ispitaju državni službenici o desetogodišnjem mandatu bivšeg vojvode od Yorka kao trgovinskog izaslanika, s kojeg je odstupio 2011. godine. U pismima je izrazio zabrinutost da su unajmljeni letovi RAF-a možda korišteni u osobne svrhe, uključujući i susrete s Epsteinom, nazvavši takva putovanja potpuno neprihvatljivom upotrebom javnog novca.

Brownov glasnogovornik potvrdio je za CNN da su pisma poslana policiji, ali nije želio iznositi dodatne informacije dok je istraga u tijeku. Dodatne kontroverze izazvali su e-mailovi koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Iz njih proizlazi da su službenici londonske Metropolitanske policije, plaćeni javnim sredstvima, osiguravali večeru u Epsteinovoj gradskoj kući u New Yorku. Više poruka odnosi se na dogovore da bivši princ ondje odsjedne u prosincu 2010. godine, više od godinu dana nakon što je Epstein izašao iz zatvora, gdje je odslužio 13 od 18 mjeseci kazne zbog podvođenja maloljetnice.

U jednoj poruci Andrewov tadašnji privatni tajnik traži potvrdu Epsteinove adrese i pita ima li u kući mjesta za oba njegova tjelohranitelja. Interna komunikacija Epsteinova osoblja potvrđuje da će prostor biti osiguran. U drugoj poruci navodi se da će dva vojvodina tjelohranitelja, zajedno s državnim osiguranjem, biti prisutna na večeri.

Iako je kao viši član kraljevske obitelji imao pravo na policijsku zaštitu, otkriće da su policijski resursi korišteni za boravak u domu osuđenog seksualnog prijestupnika izazvalo je snažne reakcije u Velikoj Britaniji. Metropolitanska policija priopćila je da zasad nije utvrdila nepravilnosti u postupanju svojih službenika. Navode da identificiraju i kontaktiraju bivše i sadašnje službenike kako bi provjerili jesu li tijekom službe primijetili nešto sporno, dok istodobno analiziraju informacije iz objavljenih Epsteinovih dokumenata.

Policija je također potvrdila da procjenjuje navode prema kojima su londonske zračne luke možda korištene za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje. U tijeku je suradnja s partnerskim agencijama, uključujući i američke vlasti. Za sada, kako navode, nisu zaprimljene nove kaznene prijave u njihovoj nadležnosti.

Osim londonske Metropolitanske policije, još najmanje šest britanskih policijskih snaga provodi ili pomaže u istragama povezanim s Epsteinovim spisima. Policija u Essexu ispituje navode o mogućoj trgovini ženama preko zračne luke Stansted, policija u Bedfordshireu provodi slične provjere vezane uz zračnu luku Luton, dok policija West Midlandsa analizira je li u te svrhe korištena i zračna luka u Birminghamu.