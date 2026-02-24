Potres u Hercegovini: Dio stanovnika napustio domove, predmeti padali s polica, lakša oštećenja na kućama

Nakon serije od 12 potresa koji su od četvrtka poslijepodne do petka ujutro pogodili područje Zapadnohercegovačke županije, s epicentrom između Gruda i Ljubuškog, večeras je zabilježen još jedan potres oko 20:30 sati.
Prema podacima European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), posljednji zabilježeni udar bio je jačine 3,4 po Richteru, a onda su uslijedili naknadni udari.
Stanovnici uznemireni, ali bez teških posljedica
Žitelji Gruda s kojima smo razgovarali ističu kako ne pamte ovakvu seriju potresa.
– Ili je razlog što smo u epicentru, ali ranije potrese u Hercegovini koji su bili jači od 5 po Richteru nismo ovako osjećali. Neugodno je i uznemirujuće – kaže jedan mještanin.
Dio stanovnika večer provodi na otvorenom ili u automobilima, što je česta reakcija u trenucima nesigurnosti nakon podrhtavanja tla. Potrese su osjetili i u Dalmaciji. - Osjetila sam podrhtavanje u Makarskoj. Skoro mi je laptop ispao iz krila - komentirala je žena.
Zabilježena manja materijalna šteta
Ekipi portala Večernji.ba potvrđeno je kako je na području općine zabilježena materijalna šteta manjeg opsega. Na nekoliko kuća uočena su oštećenja, dok su u pojedinim domovima predmeti pali s polica i razbili se. Na nekoliko lokacija došlo je i do manjih odrona, zbog čega su cestarske službe odmah izašle na teren kako bi osigurale prometnice i uklonile prepreke.
Stručnjaci: Nema razloga za paniku
Seizmolozi i službe zaštite i spašavanja pozivaju građane na smirenost i oprez, naglašavajući da su ovakve serije slabijih potresa česta pojava nakon početnog podrhtavanja tla. Ističu kako je strah često najveća posljedica, dok su stvarne štete u ovakvim slučajevima najčešće ograničene i ne predstavljaju dugoročnu opasnost za stanovništvo.
Građanima se savjetuje:
-
ostati pribran i pratiti službene informacije
-
izbjegavati širenje neprovjerenih vijesti
-
provjeriti sigurnost dimnjaka, polica i težih predmeta u domovima
-
koristiti otvorene prostore samo ako se osjećaju nesigurno u zatvorenom
Situacija pod nadzorom
Prema trenutačnim informacijama, nema prijavljenih ozlijeđenih i to je ono osnovno, a nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu. Iako podrhtavanja tla mogu izazvati nelagodu, stručnjaci podsjećaju da je riječ o prirodnoj pojavi te da je najvažnije ostati smiren, informiran i solidaran sa susjedima i zajednicom.