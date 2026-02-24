Potres u Hercegovini: Dio stanovnika napustio domove, predmeti padali s polica, lakša oštećenja na kućama

Nakon serije od 12 potresa koji su od četvrtka poslijepodne do petka ujutro pogodili područje Zapadnohercegovačke županije, s epicentrom između Gruda i Ljubuškog, večeras je zabilježen još jedan potres oko 20:30 sati.

Prema podacima European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), posljednji zabilježeni udar bio je jačine 3,4 po Richteru, a onda su uslijedili naknadni udari.

Stanovnici uznemireni, ali bez teških posljedica

Žitelji Gruda s kojima smo razgovarali ističu kako ne pamte ovakvu seriju potresa.

– Ili je razlog što smo u epicentru, ali ranije potrese u Hercegovini koji su bili jači od 5 po Richteru nismo ovako osjećali. Neugodno je i uznemirujuće – kaže jedan mještanin.

Dio stanovnika večer provodi na otvorenom ili u automobilima, što je česta reakcija u trenucima nesigurnosti nakon podrhtavanja tla. Potrese su osjetili i u Dalmaciji. - Osjetila sam podrhtavanje u Makarskoj. Skoro mi je laptop ispao iz krila - komentirala je žena.

Zabilježena manja materijalna šteta

Ekipi portala Večernji.ba potvrđeno je kako je na području općine zabilježena materijalna šteta manjeg opsega. Na nekoliko kuća uočena su oštećenja, dok su u pojedinim domovima predmeti pali s polica i razbili se. Na nekoliko lokacija došlo je i do manjih odrona, zbog čega su cestarske službe odmah izašle na teren kako bi osigurale prometnice i uklonile prepreke.

Stručnjaci: Nema razloga za paniku

Seizmolozi i službe zaštite i spašavanja pozivaju građane na smirenost i oprez, naglašavajući da su ovakve serije slabijih potresa česta pojava nakon početnog podrhtavanja tla. Ističu kako je strah često najveća posljedica, dok su stvarne štete u ovakvim slučajevima najčešće ograničene i ne predstavljaju dugoročnu opasnost za stanovništvo.

Građanima se savjetuje:

ostati pribran i pratiti službene informacije

izbjegavati širenje neprovjerenih vijesti

provjeriti sigurnost dimnjaka, polica i težih predmeta u domovima

koristiti otvorene prostore samo ako se osjećaju nesigurno u zatvorenom

Situacija pod nadzorom

Prema trenutačnim informacijama, nema prijavljenih ozlijeđenih i to je ono osnovno, a nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu. Iako podrhtavanja tla mogu izazvati nelagodu, stručnjaci podsjećaju da je riječ o prirodnoj pojavi te da je najvažnije ostati smiren, informiran i solidaran sa susjedima i zajednicom.