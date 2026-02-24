Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRESLO SE U BIH

Potres u Hercegovini: Dio stanovnika napustio domove, predmeti padali s polica, lakša oštećenja na kućama

Vecernji.ba
Autor
vecernji.ba
24.02.2026.
u 00:20

Iako podrhtavanja tla mogu izazvati nelagodu, stručnjaci podsjećaju da je riječ o prirodnoj pojavi te da je najvažnije ostati smiren, informiran i solidaran sa susjedima i zajednicom.

 Nakon serije od 12 potresa koji su od četvrtka poslijepodne do petka ujutro pogodili područje Zapadnohercegovačke županije, s epicentrom između Gruda i Ljubuškog, večeras je zabilježen još jedan potres oko 20:30 sati.

Prema podacima European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), posljednji zabilježeni udar bio je jačine 3,4 po Richteru, a onda su uslijedili naknadni udari.

Stanovnici uznemireni, ali bez teških posljedica

Žitelji Gruda s kojima smo razgovarali ističu kako ne pamte ovakvu seriju potresa.

– Ili je razlog što smo u epicentru, ali ranije potrese u Hercegovini koji su bili jači od 5 po Richteru nismo ovako osjećali. Neugodno je i uznemirujuće – kaže jedan mještanin.

Dio stanovnika večer provodi na otvorenom ili u automobilima, što je česta reakcija u trenucima nesigurnosti nakon podrhtavanja tla. Potrese su osjetili i u Dalmaciji. - Osjetila sam podrhtavanje u Makarskoj. Skoro mi je laptop ispao iz krila - komentirala je žena.

Zabilježena manja materijalna šteta

Ekipi portala Večernji.ba potvrđeno je kako je na području općine zabilježena materijalna šteta manjeg opsega. Na nekoliko kuća uočena su oštećenja, dok su u pojedinim domovima predmeti pali s polica i razbili se. Na nekoliko lokacija došlo je i do manjih odrona, zbog čega su cestarske službe odmah izašle na teren kako bi osigurale prometnice i uklonile prepreke.

Stručnjaci: Nema razloga za paniku

Seizmolozi i službe zaštite i spašavanja pozivaju građane na smirenost i oprez, naglašavajući da su ovakve serije slabijih potresa česta pojava nakon početnog podrhtavanja tla. Ističu kako je strah često najveća posljedica, dok su stvarne štete u ovakvim slučajevima najčešće ograničene i ne predstavljaju dugoročnu opasnost za stanovništvo.

Građanima se savjetuje:

  • ostati pribran i pratiti službene informacije

  • izbjegavati širenje neprovjerenih vijesti

  • provjeriti sigurnost dimnjaka, polica i težih predmeta u domovima

  • koristiti otvorene prostore samo ako se osjećaju nesigurno u zatvorenom

Situacija pod nadzorom

Prema trenutačnim informacijama, nema prijavljenih ozlijeđenih i to je ono osnovno, a nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu. Iako podrhtavanja tla mogu izazvati nelagodu, stručnjaci podsjećaju da je riječ o prirodnoj pojavi te da je najvažnije ostati smiren, informiran i solidaran sa susjedima i zajednicom.

Ključne riječi
BiH potres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!