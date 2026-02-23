Prva godina vlasti kancelara Friedricha Merza: Pokrenuo zahrđale motore i Njemačkoj vratio ugled u svijetu

Kršćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Friedricha Merza za jednu od središnjih tema svog nacionalnog kongresa u Stuttgartu odabrala je – radno vrijeme. Previše ljudi radi nepuno radno vrijeme, a kako bi Njemačka bila prosperitetna, mora prijeći na više poslova s punim radnim vremenom, smatra Merz koji je na čelu CDU-a godinu dana, a u petak je s više od 91 posto glasova delegata dobio povjerenje da i dalje vodi stranku.



Studija Instituta za ekonomske i društvene znanosti (WSI) Zaklade Hans-Böckler pokazala je da sve veći broj roditelja nema drugog izbora nego raditi nepuno radno vrijeme zbog nedostatka odgojitelja i zatvaranja vrtića. Nedostaje stotina tisuća mjesta u vrtićima. Ukidanje maksimalnog osmosatnog radnog vremena, prijedlog s kojim je izašao CDU, dodatno će, upozoravaju u WSI-ju, naštetiti najviše ženama. Merz je lani u predizbornoj kampanji često isticao da će osigurati više novca za obitelji, skrb o djeci i povećanje roditeljskog dodatka. Deset je mjeseci na vlasti, a malo je toga, žale se građani, ispunio. Stjecajem okolnosti, naglasak je bio na vanjskoj politici, u kojoj tempo određuju Vladimir Putin i Donald Trump. Merz je na konvenciji u Stuttgartu govorio o potrebi za “redefiniranjem odnosa s našim američkim prijateljima”.