Kršćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Friedricha Merza za jednu od središnjih tema svog nacionalnog kongresa u Stuttgartu odabrala je – radno vrijeme. Previše ljudi radi nepuno radno vrijeme, a kako bi Njemačka bila prosperitetna, mora prijeći na više poslova s punim radnim vremenom, smatra Merz koji je na čelu CDU-a godinu dana, a u petak je s više od 91 posto glasova delegata dobio povjerenje da i dalje vodi stranku.
Studija Instituta za ekonomske i društvene znanosti (WSI) Zaklade Hans-Böckler pokazala je da sve veći broj roditelja nema drugog izbora nego raditi nepuno radno vrijeme zbog nedostatka odgojitelja i zatvaranja vrtića. Nedostaje stotina tisuća mjesta u vrtićima. Ukidanje maksimalnog osmosatnog radnog vremena, prijedlog s kojim je izašao CDU, dodatno će, upozoravaju u WSI-ju, naštetiti najviše ženama. Merz je lani u predizbornoj kampanji često isticao da će osigurati više novca za obitelji, skrb o djeci i povećanje roditeljskog dodatka. Deset je mjeseci na vlasti, a malo je toga, žale se građani, ispunio. Stjecajem okolnosti, naglasak je bio na vanjskoj politici, u kojoj tempo određuju Vladimir Putin i Donald Trump. Merz je na konvenciji u Stuttgartu govorio o potrebi za “redefiniranjem odnosa s našim američkim prijateljima”.
Prva godina vlasti kancelara Friedricha Merza: Pokrenuo zahrđale motore i Njemačkoj vratio ugled u svijetu
Komentara 7
Zahrđale motore?! Lik je vratio njemačku u jedino mjesto di nije bila3od 3. Reicha....u recesiju! Kakvi motori,bokte
Dionica Družbe koja snabdijeva naftom Berlin i Istočnu Njemačku (oko 12 % Njemačkih ukupnih potreba) i dalje šljaka. Kažu da tim cijevima kola crno zlato iz Kazahstana, ali pinkica za transport sjeda Rusiji, ako ne i određeni postotak transportirane nafte. S druge strane visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas kaže danas: Nismo postigli dogovor o 20. paketu sankcija. To je korak natrag i poruka koju danas nismo htjeli poslati Ukrajini. Gotovo istovremeno slovački premijer Robert Fico zatražio je od operatera elektroenergetske mreže da u ponedjeljak zaustavi opskrbu Ukrajine električnom energijom ako se protok nafte naftovodom Družba ne nastavi. Licemjerni Merz može, oni ne. Nemojte se praviti ludi kao Kaja Kallas, EU je točno znala što će se dogoditi i nije ništa poduzela. Da, pritisak na Ukrajinu, a ne na Rusiju. Čak i ako sada izbacite Slovačku i Mađarsku iz EU, situacija se neće promijeniti, jer da je moguće, već bi bilo.
"Pokrenuo zahrđale motore i Njemačkoj vratio ugled u svijetu" Ovaj naslov je najsmjesnija stvar koju sam vidio danas