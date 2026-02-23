Sve više beba hospitalizirano zbog virusa. Stručnjak upozorava roditelje: 'Hitno u bolnicu ako…'

U splitskom KBC-u bilježi se sve veći broj hospitaliziranih beba zbog respiratornog sincicijskog virusa (RSV), a porast slučajeva uočava se i u Zagrebu. "To je uobičajena sezonska bolest, mi smo sada na vrhuncu epidemije, dakle to se događa svake godine. Dobro, nekada je epidemija malo manja, nekada malo veća, ali u svakom slučaju ne radi se o nekakvom iznenađujućem broju slučajeva. Mi imamo desetak hospitaliziranih u ovom trenutku, imamo i nešto veći broj onih koji se liječe kroz dnevne bolnice, ali sve je to, recimo, unutar raspona kojeg očekujemo svake godine u ovo doba", pojasnio je prof. dr. sc. Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" za Novu TV.

Stručnjak upozorava roditelje da se u bolnicu trebaju javiti ako dijete postane blijedo te diše plitko i ubrzano. "Kada evidentno treba dodatnu snagu da bi uspostavilo normalnu koncentraciju plinova u krvi. Roditelji nepogrešivo prepoznaju kada im dijete jasno pokazuje glad za zrakom", nadodao je. Što se tiče kućne njege, Tešović savjetuje čišćenje nosa i inhalaciju fiziološkom otopinom. Kod starije djece moguće je primijeniti beta-agoniste, poput salbutamola, no kod mlađe djece, tvrdi, to nema učinka. Virus se lako prenosi i na odrasle ukućane. Tešović objašnjava da kod mlađih ili srednje starih osoba koje nisu imunokompromitirane infekcija obično ostaje na razini obične prehlade. Međutim, kod starijih ili imunokompromitiranih osoba, posebno onih starijih od 75 ili 85 godina, moguće su teške infekcije donjeg dišnog sustava i upala pluća.

Predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Split, Joško Markić, istaknuo je da je važno ponuditi novorođenčadi, osobito onoj rođenoj u sezoni RSV-a, mogućnost primanja zaštitnih dugodjelujućih protutijela u rodilištu. Tešović pojašnjava: "Pretpostavljam da on misli na takozvana dugodjelujuća monoklonska protutijela. To je oblik profilakse infekcije RSV-om, koji je standard u nekim zemljama Europske unije, a primjenjuje se posljednje dvije ili tri godine. Radi se o protutijelima koja imaju dugi poluživot, pa tako jedna jedina doza može spriječiti razvoj teške infekcije donjeg dijela dišnog sustava u jednoj sezoni. Postoje i kratkodjelujuća – to su protutijela koja se daju djeci koja pripadaju tzv. rizičnim skupinama, onima s prirođenim srčanim greškama, s neuromuskularnim bolestima te s kroničnim bolestima pluća. Takva profilaksa se već godinama, dakle 20-ak godina otprilike, provodi i u Hrvatskoj", zaključio je.