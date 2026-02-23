Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUKOB OKO IZRAELA

Anušić odgovorio Milanoviću: Trebao bi razumjeti da su interesi Hrvatske iznad svega!

Slunj: Demonstracija sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava OSRH
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/3
Autor
Lorena Posavec
23.02.2026.
u 20:47

"Izraelska strana odobrila je izvoznu dozvolu za sustav Trophy koji tenk Leopard 2 A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu", poručio je Anušić

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade RH Ivan Anušić posjetio je Izrael kako bi razgovarao o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije. "Državu Izrael posjetio sam kao potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane. Riječ je o suradnji na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije", poručio je Anušić na X-u. Komentar Anušića dolazi nakon što je predsjednik Zoran Milanović osudio njegov posjet Izraelu i izrazio nezadovoljstvo zbog suradnje s izraelskom vojskom, podsjećajući na odluku od svibnja prošle godine o prekidu bilo kakve suradnje OSRH s Izraelom zbog "neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava". Milanović je tada pozvao Vladu da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom.

Anušić je na X odgovorio kako interesi države nadilaze političke sukobe. "Pripadnici Oružanih snaga RH nisu dio delegacije Ministarstva obrane u posjeti Izraelu i izraelskom ministru obrane Israelu Katzu", objasnio je, dodajući da je tema posjeta bila, uz mogućnosti suradnje obrambenih industrija, i sustav aktivne zaštite Trophy koji se ugrađuje u tenkove Leopard 2 A8 koje Hrvatska nabavlja.

"Izraelska strana odobrila je izvoznu dozvolu za sustav Trophy koji tenk Leopard 2 A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Iako je ovaj bilateralni sastanak bio dogovoren prije odobrenja te dozvole, u međuvremenu je bio odgođen zbog objektivnih okolnosti, i održan je danas. Ovaj posjet Izraelu zaokružuje nabavu 44 Leoparda 2 A8 u sklopu nikad veće modernizacije i opremanja Hrvatske vojske, sve u cilju veće sigurnosti hrvatskog naroda i hrvatske države", napisao je Anušić, poručivši predsjedniku: "Predsjednik Milanović trebao bi razumjeti da su interesi Republike Hrvatske i hrvatskog naroda iznad svega, posebno iznad dnevno političkih manevara koji su, u prvom redu, na štetu Hrvatske vojske".

Ključne riječi
oružje Izrael Ivan Anušič Zoran Milanović

Komentara 38

Pogledaj Sve
CI
Ciroza
21:18 23.02.2026.

Bilo ja za očekivati da će Anusić odgovoriti.

DA
darko122
20:56 23.02.2026.

Milanović nema nikakvu nadležnost nad MORH-om. On je vrhovni zapovjednik OS RH, MORH, nije u sastavu OS RH. Oprema i ružje je u Vlasništvu MORH-a, a dato na korištenje postrojmama OS RH i točka

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
21:07 23.02.2026.

Pusti tenkove, nego kako stojimo s usisavačima, to je Milanovićeva razina. On ih je prodavao još 1991. i zna sve o njima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!