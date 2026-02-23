Anušić odgovorio Milanoviću: Trebao bi razumjeti da su interesi Hrvatske iznad svega!

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade RH Ivan Anušić posjetio je Izrael kako bi razgovarao o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije. "Državu Izrael posjetio sam kao potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane. Riječ je o suradnji na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije", poručio je Anušić na X-u. Komentar Anušića dolazi nakon što je predsjednik Zoran Milanović osudio njegov posjet Izraelu i izrazio nezadovoljstvo zbog suradnje s izraelskom vojskom, podsjećajući na odluku od svibnja prošle godine o prekidu bilo kakve suradnje OSRH s Izraelom zbog "neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava". Milanović je tada pozvao Vladu da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom.

Anušić je na X odgovorio kako interesi države nadilaze političke sukobe. "Pripadnici Oružanih snaga RH nisu dio delegacije Ministarstva obrane u posjeti Izraelu i izraelskom ministru obrane Israelu Katzu", objasnio je, dodajući da je tema posjeta bila, uz mogućnosti suradnje obrambenih industrija, i sustav aktivne zaštite Trophy koji se ugrađuje u tenkove Leopard 2 A8 koje Hrvatska nabavlja.

"Izraelska strana odobrila je izvoznu dozvolu za sustav Trophy koji tenk Leopard 2 A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Iako je ovaj bilateralni sastanak bio dogovoren prije odobrenja te dozvole, u međuvremenu je bio odgođen zbog objektivnih okolnosti, i održan je danas. Ovaj posjet Izraelu zaokružuje nabavu 44 Leoparda 2 A8 u sklopu nikad veće modernizacije i opremanja Hrvatske vojske, sve u cilju veće sigurnosti hrvatskog naroda i hrvatske države", napisao je Anušić, poručivši predsjedniku: "Predsjednik Milanović trebao bi razumjeti da su interesi Republike Hrvatske i hrvatskog naroda iznad svega, posebno iznad dnevno političkih manevara koji su, u prvom redu, na štetu Hrvatske vojske".

Državu Izrael posjetio sam kao potpredsjednik @VladaRH i ministar obrane. Riječ je o suradnji na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije. Pripadnici Oružanih snaga RH nisu dio delegacije Ministarstva… — Ivan Anušić (@ivananusic12) February 23, 2026