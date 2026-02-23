Naši Portali
SJEDNICA SKUPŠTINE

Ivošević: HDZ je antidemokratska stranka, Sanader: Ivošević vrijeđa

Split: 8. sjednica Gradskog vijeća
Zvonimir Barisin
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
23.02.2026.
u 17:14

U polemiku se uključio i predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić (HDZ) rekavši Ivoševiću da je "dobro napredovao" nakon što je bio u "radionici za dobro ponašanje"

Vijećnik s liste stranke Centar Bojan Ivošević je na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije optužio HDZ da sprječava raspravu o izgradnji CGO Lećevica nazvavši HDZ antidemokratskom strankom, a vijećnik HDZ-a Ante Sanader rekao je da Ivošević vrijeđa. "HDZ je antidemokratska stranka  jer ne želi raspravljati o gospodarenju otpadom i odbila je naš prijedlog za održavanje tematske sjednice Županijske skupštine na kojoj bi se raspravljalo o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Lećevica, a odbila je i naš prijedlog za tematskom sjednicom o javnom prijevozu", rekao je Ivošević.

Pritom je kazao da i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković odbija razgovarati o Lećevici te "radije razmišlja o proširenju splitskog odlagališta Karepovac prema sjeveru kako se ne bi zamjerili nekom iz Kaštela, Sinja i Solina koji odlažu otpad na splitski deponij". Reagirao je Ante Sanader rekavši  Ivoševiću da "vrijeđa HDZ nazivom da je antidemokratski stranka". "Ivošević ne može podnijeti rezultate izbora, na kojima je narod birao nas, i u svojem očaju vrijeđa", istaknuo je Sanader.

Ivošević je uzvratio nazvavši Sanadera "kvislingom." "Netko tko odbija raspravu optužuje me sam vas uvrijedio. Ja sam Hrvat, a vi ste kvisling. Čovjek iz kriminalne stranke kaže da ne volim svoj narod", rekao je Ivošević. U polemiku se uključio i predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić (HDZ) rekavši Ivoševiću da je "dobro napredovao" nakon što je bio u "radionici za dobro ponašanje", ali da je sad opet u "krivom smjeru." Uzvratio je Ivošević rekavši kako je Šimuniću "gazda" Ante Sanader kojeg pak "ne smije prekidati".

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Brἱselko
Brἱselko
17:39 23.02.2026.

Podrška Ivoševiću. Sve točno!

