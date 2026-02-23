Ivošević: HDZ je antidemokratska stranka, Sanader: Ivošević vrijeđa

Vijećnik s liste stranke Centar Bojan Ivošević je na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije optužio HDZ da sprječava raspravu o izgradnji CGO Lećevica nazvavši HDZ antidemokratskom strankom, a vijećnik HDZ-a Ante Sanader rekao je da Ivošević vrijeđa. "HDZ je antidemokratska stranka jer ne želi raspravljati o gospodarenju otpadom i odbila je naš prijedlog za održavanje tematske sjednice Županijske skupštine na kojoj bi se raspravljalo o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Lećevica, a odbila je i naš prijedlog za tematskom sjednicom o javnom prijevozu", rekao je Ivošević.

Pritom je kazao da i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković odbija razgovarati o Lećevici te "radije razmišlja o proširenju splitskog odlagališta Karepovac prema sjeveru kako se ne bi zamjerili nekom iz Kaštela, Sinja i Solina koji odlažu otpad na splitski deponij". Reagirao je Ante Sanader rekavši Ivoševiću da "vrijeđa HDZ nazivom da je antidemokratski stranka". "Ivošević ne može podnijeti rezultate izbora, na kojima je narod birao nas, i u svojem očaju vrijeđa", istaknuo je Sanader.

Ivošević je uzvratio nazvavši Sanadera "kvislingom." "Netko tko odbija raspravu optužuje me sam vas uvrijedio. Ja sam Hrvat, a vi ste kvisling. Čovjek iz kriminalne stranke kaže da ne volim svoj narod", rekao je Ivošević. U polemiku se uključio i predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić (HDZ) rekavši Ivoševiću da je "dobro napredovao" nakon što je bio u "radionici za dobro ponašanje", ali da je sad opet u "krivom smjeru." Uzvratio je Ivošević rekavši kako je Šimuniću "gazda" Ante Sanader kojeg pak "ne smije prekidati".