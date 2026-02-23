Snijeg zameo sjeveroistok SAD-a, Hrvati iz Bostona: 'Nemoguće je izaći iz kuće bez višesatnog čišćenja'

Snažna zimska oluja koja je proteklih dana zahvatila sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država donijela je obilne snježne padaline, snažne udare vjetra i ozbiljne poremećaje u prometu, no razlika između pojedinih gradova bila je izrazita. Dok je Boston bio suočen s pravim blizzardom — snježnom mećavom u meteorološkom smislu — New York je prošao znatno blaže, iako je i ondje zavladala prava zimska atmosfera.

Oluja se razvila kao klasični nor’easter, snažan ciklon koji nastaje uz istočnu obalu SAD-a i brzo jača iznad Atlantika. Takvi sustavi često donose najteže vremenske uvjete upravo području Nove Engleske, dok se New York nerijetko nađe na južnom rubu najintenzivnijeg dijela oluje. Najdramatičnije stanje zabilježeno je u Bostonu i okolici, gdje je palo najmanje 30 centimetara snijega, a padaline su se nastavile tijekom dana. Snažni udari vjetra stvarali su gotovo potpuni nestanak vidljivosti i dodatno pojačavali osjećaj hladnoće. Iako su termometri pokazivali oko minus tri stupnja Celzijusa, zbog vjetra se temperatura osjećala kao ledenih minus dvanaest.

Upravo takva kombinacija snijega, jakog vjetra i slabe vidljivosti definira blizzard prema američkim meteorološkim kriterijima. Pojedine obalne zajednice suočile su se i s poplavama zbog olujnog vala, što je česta pojava tijekom snažnih zimskih ciklona u tom dijelu zemlje.

Kako izgleda svakodnevica u takvim uvjetima opisala je i Hrvatica iz Bostona Nikolina Požar, koja ondje živi sa suprugom Vilimom, sinom Henryjem i njihovim psom Milom. Suprug je podrijetlom iz Karlovca, a Nikolina iz Duge Rese, a oboje su aktivni članovi organizacije New England Friends of Croatia. „U Sjedinjenim Državama živimo više od 20 godina i svakih nekoliko godina suočimo se s ovakvim blizzard uvjetima. Ovaj nas je put oluja zaista iznenadila — škole su zatvorene, automobili zatrpani snijegom, a izlazak iz kuće danas je gotovo nemoguć bez višesatnog čišćenja snijega“, kaže Nikolina.

Dodaje kako se u takvim situacijama posebno vidi snaga zajednice.„Susjedi pomažu jedni drugima, čiste snijeg starijima ispred kuća kako bi u hitnim situacijama pristup bio omogućen. Svi pazimo jedni na druge i gledamo da su svi na sigurnom. Naravno, kućni ljubimci ne pitaju je li vam do izlaska ili nije — oni jednostavno moraju van“, dodaje. Slične prizore javila je i Andrea Katić Bruno, ravnateljica Hrvatske škole u Bostonu, koja živi nešto sjevernije od grada.

„Mi smo malo sjeverno od Bostona, tako da imamo struju. Boston je pod najmanje 30 centimetara snijega, a padaline i dalje ne staju. Glavna priča su snažni udari vjetra zbog kojih se minus tri stupnja osjeća kao minus dvanaest“, poručila je. Unatoč zatvorenim školama, ne nedostaje humora. „Naš omiljeni zimski sport trenutno? Lopatanje“, našalila se.

Sasvim drukčija slika bila je u New Yorku. U metropoli je palo između osam i dvadesetak centimetara snijega, dovoljno za zimski ugođaj, ali nedovoljno za proglašenje službene mećave. Vjetrovi su bili znatno slabiji nego u Bostonu, a gradske službe relativno brzo očistile su glavne prometnice. U njujorškoj četvrti Astoria u Queensu, gdje živi brojna hrvatska zajednica, javio se i Steve Mešić, poznatiji kao reper Ludi. Steve se inače bavi prijevozom putnika s posebnim potrebama, uključujući osobe u invalidskim kolicima, no zbog vremenskih uvjeta danas ima slobodan dan.

Iskoristio je priliku da sa suprugom prošeta po Astoriji i uživa u zimskim radostima. „Grad je danas znatno usporen, promet je ograničen i voze uglavnom hitne službe. Snijeg je donio mirniji ritam u kvart, pa smo odlučili dan provesti u šetnji“, rekao je. Posljedice oluje osjetili su i putnici. Sara Škoda Karlović, koja sa suprugom Danijelom i grupom prijatelja iseljenika s otoka Ilovika živi u New Yorku, trenutačno je zadržana u Teksasu zbog otkazanih letova. Sara, koja radi kao srednjoškolska savjetnica high school counselor, ističe kako je situacija posebno nezgodna jer su mnoge škole u New Yorku prošli tjedan bile zatvorene zbog zimskih praznika, pa su brojni stanovnici upravo tada iskoristili priliku za putovanja.

„U Houstonu smo od nedjelje navečer i čekamo povratak u New York. Još dok smo bili na krstarenju iz Meksika prema Galvestonu saznali smo da je naš let otkazan, a novih nije bilo dostupnih do utorka ujutro. I danas primamo obavijesti o mogućim kašnjenjima i dodatnim otkazivanjima“, kaže. Dodaje kako se nadaju skorom povratku, no oluja je ponovno pokazala koliko zimski uvjeti mogu paralizirati zračni promet diljem zemlje, osobito u razdobljima kada velik broj ljudi putuje.

O uvjetima nešto sjevernije od New Yorka govori i Suzan Mujičić Runko, predsjednica istarskog kluba Rudar, jedne od važnijih institucija hrvatske zajednice u tom području, uz koju djeluje i restoran poznat po domaćoj kuhinji. „Nalazimo se u Pearl Riveru, malom mjestu oko 25 kilometara sjeverno od mosta George Washington. Za sada imamo oko 40 centimetara snijega, a na mjestima gdje ga je vjetar nanosio visina prelazi i više od 60 centimetara. Svi smo danas kod kuće, ceste su zatvorene i prometuju samo vozila hitnih službi“, kaže.

Dodaje kako će se aktivnosti u klubu Rudar nastaviti čim se završi čišćenje snijega. Ova oluja samo je još jedna u nizu koje su obilježile ovu dugu i tešku zimu na američkom sjeveroistoku. I Boston i New York već su ove sezone više puta bili pogođeni snijegom i hladnim valovima, a stanovnici oba grada polako se nadaju skorom dolasku proljeća i završetku jedne od zahtjevnijih zimskih sezona posljednjih godina.