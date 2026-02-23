Tajanstveni kupac izdvojio do 800.000 eura za luksuzni gliser u Zagrebu

Na ovogodišnjem sajmu Nautika 2026 na Zagrebačkom velesajmu prodan je najskuplji izloženi brod. Riječ je o modelu Lazarus 38 iz flote Lazarus Yachtsa, koji je u subotu dobio novog vlasnika. Ovogodišnja Nautika još jednom je potvrdila status najvažnijeg nautičkog događaja u regiji. Na Zagrebačkom velesajmu okupilo se više od 300 izlagača, a interes posjetitelja bio je velik tijekom cijelog trajanja sajma, piše Morski.hr .

Dok su mnogi razgledavali gumenjake, motore i dodatnu opremu, posebnu pažnju privukao je mađarski gliser Lazarus 38. Futuristički dizajn i impresivan trup koji zauzima prostor dva parkirna mjesta činili su ga jednim od najupečatljivijih plovila na sajmu. Upravo taj model postao je i zvijezda prodajnog dijela manifestacije.

Identitet kupca zasad nije poznat. Prema službenim podacima proizvođača, osnovna cijena modela iznosi 500.000 eura neto. Kada se uključe dodatna oprema, personalizirani interijer i porezi, konačna cijena najčešće se kreće između 600.000 i 800.000 eura. Model 38 poznat je po tome što u standardnoj opremi nudi rješenja koja drugi proizvođači naplaćuju dodatno. Napredni navigacijski sustavi i interijer izrađen po mjeri dio su osnovne ponude, što ga pozicionira visoko u segmentu luksuznih sportskih glisera.

S Velesajma poručuju "Ovo je još jedan dokaz da je zagrebačka Nautika nezaobilazno mjesto za sve ozbiljne igrače u nautičkom svijetu. Čestitke Lazarus Yachtsu na sjajnom poslu, a novom vlasniku želimo mirno more!" Prodaja ovako vrijednog plovila u Zagrebu pokazuje da tržište luksuznih brodova u Hrvatskoj raste i izvan ljetne sezone te da interes za premium nautičke proizvode ostaje snažan.