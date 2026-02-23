Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAJAM NA VELESAJMU

Tajanstveni kupac izdvojio do 800.000 eura za luksuzni gliser u Zagrebu

Zagreb: Na Zagrebačkom velesajmu otvoren 29. Sajam nautike
Davor Visnjic/PIXSELL, Ilustracija
VL
Autor
Šimun Ilić
23.02.2026.
u 20:53

Identitet kupca zasad nije poznat. Prema službenim podacima proizvođača, osnovna cijena modela iznosi 500.000 eura neto

Na ovogodišnjem sajmu Nautika 2026 na Zagrebačkom velesajmu prodan je najskuplji izloženi brod. Riječ je o modelu Lazarus 38 iz flote Lazarus Yachtsa, koji je u subotu dobio novog vlasnika. Ovogodišnja Nautika još jednom je potvrdila status najvažnijeg nautičkog događaja u regiji. Na Zagrebačkom velesajmu okupilo se više od 300 izlagača, a interes posjetitelja bio je velik tijekom cijelog trajanja sajma, piše Morski.hr.

Dok su mnogi razgledavali gumenjake, motore i dodatnu opremu, posebnu pažnju privukao je mađarski gliser Lazarus 38. Futuristički dizajn i impresivan trup koji zauzima prostor dva parkirna mjesta činili su ga jednim od najupečatljivijih plovila na sajmu. Upravo taj model postao je i zvijezda prodajnog dijela manifestacije.

Identitet kupca zasad nije poznat. Prema službenim podacima proizvođača, osnovna cijena modela iznosi 500.000 eura neto. Kada se uključe dodatna oprema, personalizirani interijer i porezi, konačna cijena najčešće se kreće između 600.000 i 800.000 eura. Model 38 poznat je po tome što u standardnoj opremi nudi rješenja koja drugi proizvođači naplaćuju dodatno. Napredni navigacijski sustavi i interijer izrađen po mjeri dio su osnovne ponude, što ga pozicionira visoko u segmentu luksuznih sportskih glisera.

S Velesajma poručuju "Ovo je još jedan dokaz da je zagrebačka Nautika nezaobilazno mjesto za sve ozbiljne igrače u nautičkom svijetu. Čestitke Lazarus Yachtsu na sjajnom poslu, a novom vlasniku želimo mirno more!" Prodaja ovako vrijednog plovila u Zagrebu pokazuje da tržište luksuznih brodova u Hrvatskoj raste i izvan ljetne sezone te da interes za premium nautičke proizvode ostaje snažan.

Putin spašava saveznika: Šalje im tisuće raketa vrijednih 500 milijuna eura, cure detalji
Ključne riječi
Zagrebački velesajam Velesajam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!