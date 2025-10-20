Novi udar na budžet: Komunalci traže poskupljenje zbrinjavanja otpada i do 60 posto

Širi se popis gradova koji planiraju povećati cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. U Varaždinu se za kućanstva planira poskupljenje s 10,75 eura bez PDV-a na 15,13 eura, a za ostale kategorije s 12,37 na 17,41 euro. U Gradu ističu da se cijene nisu mijenjale od 2022. godine. Kako bi ublažio udar na standard kućanstava, Grad preuzima obvezu sufinanciranja cijene obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike te kategorije u iznosu od 2,42 eura mjesečno. Tako bi građani plaćali 12,99 eura bez PDV-a mjesečno, tridesetak posto više nego dosad. Komunalna tvrtka Čistoća analizirala je, ističu u Gradu, financijske pokazatelje i utvrdila da je postojeća cijena obvezne minimalne javne usluge premala za pokriće svih troškova održavanja sustava gospodarenja otpadom.

Direktorica Čistoće Ines Lovreković rekla je u jednom intervjuu da su komunalna društva koja imaju svoja odlagališta pokrenula savjetovanja kojima predlažu porast cijena i više od 60 posto. Prije dvije godine odlaganje miješanog komunalnog otpada stajalo je između 30 i 80 eura po toni, a danas između 110 i 150 eura, dok je obrada otpada u MBO postrojenjima kod privatnih obrađivača udvostručena, s 200 na 400 eura po toni, a obrada plastike s 105 na 300 eura. Zato sve više komunalnih poduzeća traži povećanje cijena, neka i do 60 posto.

Poskupljenja su već najavili Čakom i Pre-kom, a kako doznajemo u koprivničkom Komunalcu, i oni planiraju povećanje od 1. siječnja. – Predviđeno povećanje iznosi oko 30 posto, pri čemu bi cijena spremnika od 120 litara s jednim odvozom za kućanstva porasla s 9,86 na 12,82 eura – kažu za Večernji list. Novi cjenik je, kažu, nužan zbog povećanja troškova gospodarenja otpadom, pogotovo obrade i odlaganja. Povećani su im troškovi održavanja vozila i strojeva, rasla je cijena rada, odnosno bruto plaće, cijene energenata, odlaganje otpada... nabrajaju u Komunalcu. Od 2022. do danas troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada porasli su, kaže nam Petra Bijač iz Komunalca, 35%, ostale vrste otpada 56%, zbrinjavanja korisnog otpada poput tekstila za 14%, plastike 127%, glomaznog otpada 20%, opasnog otpada 62%...

I u riječkoj Čistoći kažu nam da će povećati cijene, ali još ne znaju koliko. U splitskoj Čistoći kažu da zasad nisu donijeli odluku o poskupljenju, no otkrivaju da su im u posljednje dvije godine troškovi poslovanja, sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada, povećani za oko 30%, s tendencijom daljnjeg rasta. Gradovima i općinama ne ide im na ruku spora izgradnja regionalnih centara za gospodarenje otpadom, za koje se Hrvatska opredijelila unatoč protivljenju dijela struke. Primjerice, Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica osnovan je 2009., a radovi su započeli tek prošle godine, a trebali bi završiti tek 2027. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su od 11 planiranih centara u Hrvatskoj izgrađena i u funkciji četiri – Marišćina, Kaštijun, Bikarac i Biljane Donje.