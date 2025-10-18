Naši Portali
ISTRAGA USKOK-A ZAVRŠILA

Počinje sanacija u Gospiću zakopanog opasnog otpada

U Gospiću održan prosvjed radi odlaganja opasnog otpada
Foto: Hrvoje Kostelac
Autor
Snježana Bičak
18.10.2025.
u 19:32

Fond za zaštitu okoliša osigurao je 30 milijuna eura za sanaciju ilegalnih odlagališta otpada, među kojima su i lokacije iz kaznenog djela koje istražuje USKOK

Dobra je vijest za građane Gospića da je USKOK završio istragu te da nadležni mogu krenuti u postupak sanacije ilegalno odloženog i opasnog otpada koji je otkriven početkom godine kada su uhićeni odgovorni za ovo kazneno djelo i ekocid. Istraga je, naime, sprječavala da se poduzimaju bilo kakve mjere ili akcije na lokaciji, sve do sada. Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem tjedna sa suradnicima je obišao lokaciju nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću gdje je tvrtka Tipos Resurs d.o.o. nezakonito skladištila i zakopavala otpad.

Natječajem do izvođača

– Nadležne institucije su nas obavijestile da su se stekli uvjeti za provođenjem aktivnostima na sanaciji lokacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Kao što je i Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije najavljivala od samog početka Fond će odmah započeti s projektnim aktivnostima te ćemo čim prije, nakon analize svih dostupnih materijala, objaviti javni natječaj za odabir izvođača radova – rekao je Balen.

U međuvremenu, dodaju iz Fonda, redovito se u Gospiću provode ispitivanja kvalitete zraka i vode, a dosadašnja mjerenja nisu pokazala odstupanja koja bi bila opasna po zdravlje ljudi. Na zahtjev Ličko-senjske županije, kako nam je rekao i župan Ernest Petry, Fond je sa Županijom u svibnju sklopio ugovor o sufinanciranju provedbe aktivnosti ispitivanja i mjerenja kvalitete zraka koje provodi Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Također, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, provodi stalni monitoring kakvoće površinskih i podzemnih voda. Sve dosadašnje analize pokazale su da nema odstupanja ni ugroza za zdravlje mještana.

– Razumijemo zabrinutost građana Gospića, no trebalo je pričekati da se stvore sve zakonske pretpostavke kako bismo započeli sa sanacijom. Kao što smo pokrenuli aktivnosti na sanaciji odlagališta u Pazinu i Samoboru, tako sad prioritetno idemo i u sanaciju u Gospiću. Ni ostale lokacije, one u Poznanovcu, Benkovcu i Lovincu neće biti izostavljene. Cilj je osigurati sigurno, čisto i zdravo okruženje za sve građane – ističu iz Fonda za zaštitu okoliša.

Za sanacije ovih ilegalnih odlagališta koje je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, upravo radi zaštite javnog interesa i zdravlja ljudi, uvrstilo u Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. Fond je inicijalno osigurao 30 milijuna eura.

Ilegalna odlagališta

– Aktivnosti u Gospiću, ali i na drugim lokacijama diljem Hrvatske potvrđuju da institucije sustavno pristupaju rješavanju ekoloških problema naslijeđenih iz prošlosti. U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, lokalnom upravom i stručnim institucijama, Fond nastavlja raditi sve što je potrebno kako bismo sanirali ovih šest ilegalnih odlagališta otpada – kažu u Fondu.

Uz aktivnosti vezane za sanaciju ovih šest lokacija na kojima je nezakonito odložen otpad kontinuirano se radi i na svim ostali projektima gospodarenja otpadom. Fond je tako, kada govorimo o Gospiću, Komunalcu Gospić odobrio 1,2 milijuna eura za izgradnju pretovarne stanice Rakitovac koja će biti dio integriranog sustava gospodarenja otpadom Zadarske i dijela Ličko-senjske županije. Fond je također prije nekoliko dana u sklopu javnog poziva za sanaciju "divljih odlagališta" Gradu Gospiću odobrio 104.000 eura za realizaciju projekta koji su prijavili na javni poziv. Sve ove aktivnosti, kažu u Fondu, usmjerene su na postizanje što učinkovitijeg i uređenijeg sustava gospodarenja otpadom na razini grada, ali i cijele Ličko-senjske županije.

Ovo mjesto u Hrvatskoj proglašeno je najljepšim selom na svijetu. Jeste li ga posjetili?
U Gospiću održan prosvjed radi odlaganja opasnog otpada
