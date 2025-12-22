Hrvati otkrili koliko su novaca uspjeli uštedjeti: 'U fondovima imam 450 tisuća, nekretnine, za tri godine prestajem raditi'

Pitanje "Koliko imate godina i koliku ušteđevinu?" postavljeno na hrvatskoj Reddit zajednici, pokrenulo je jednu od najiskrenijih javnih rasprava o osobnim financijama. U temi koja je prikupila više od dvjesto komentara, korisnici su anonimno otkrili svoje financijsko stanje, oslikavajući zapanjujuće različite stvarnosti života u Hrvatskoj. Odgovori su se kretali od vrtoglavih iznosa na računima do jednako velikih dugova, pokazujući da jedinstvena slika financijskog zdravlja nacije ne postoji.

Već na samom vrhu rasprave vidljiv je ogroman jaz. Najpopularniji komentar, s više od stotinu glasova, sažeto opisuje tešku situaciju: "38. 0€ ušteđeno. Dužan sam 300k.€". S druge strane spektra nalaze se oni s impresivnom ušteđevinom, poput 65-godišnjaka koji navodi da ima oko 255.000 € i ne zna što bi s njima jer nema djece, ili 48-godišnjaka s ušteđevinom od 450.000 € u fondovima i riješenim stambenim pitanjem.

- U fondovima imam 450 000 eur i brojka raste. Na tekućem računu u HR imam oko 14 253 eur i na računu u drugoj državi 22 367,80 eur. Imam riješeno stambeno pitanje (kuća i dva stana u ZG i apartmani na moru). Za najviše 3 godine prestajem raditi, dosta mi je svega od posla do rada sa ljudima. Niti mi treba više novaca niti ičega drugoga. U jednom stanu živim, ostalo je u najmu, sav novac od najma spremam sa strane - napisao je jedan korisnik.

Između ovih ekstrema smjestila se većina, s pričama koje otkrivaju borbu, snalažljivost, ali i različite životne filozofije.

Posebno je zanimljiv presjek financijskog stanja mlađe generacije. Dok neki 20-godišnjaci priznaju da imaju tek simbolične iznose poput 150 €, drugi su već u ranim dvadesetima uspjeli akumulirati značajna sredstva. Tako jedan 25-godišnjak navodi ušteđevinu od 7000 € nakon samo jedne godine na tržištu rada, dok je njegova vršnjakinja uštedjela 5500 € kombinirajući prihode od studentskih poslova i novčane poklone. Pojavili su se i primjeri mladih s desecima tisuća eura, često stečenih radom u inozemstvu ili ranim ulaganjem.

Nekretnine i dugovi mijenjaju sve

Mnogi korisnici brzo su istaknuli da puki iznos ušteđevine ne govori cijelu priču. Jedan od najcjenjenijih komentara je onaj u kojem se navodi da se u pitanje treba dodati i 'imate li nekretninu' jer ovako nema smisla. Upravo je pitanje vlasništva nad nekretninom i teret kredita ono što drastično mijenja financijsku sliku. Brojni su priznali da, kada od svoje ušteđevine oduzmu dug za stambeni kredit, zapravo se nalaze u minusu. "33g, 50k na računu, 10k crypto i još 98k dužan banci za kuću. Znaci -38k", iskreno je napisao jedan korisnik, sažimajući realnost mnogih koji su investirali u vlastiti dom.

Ova internetska rasprava odvija se u kontekstu rastuće inflacije i visokih troškova života u Hrvatskoj, što štednju čini dodatnim izazovom. Podaci za 2024. godinu pokazuju da su Hrvati u prosjeku mjesečno štedjeli 77 €, no anegdote s Reddita pokazuju da je stvarnost za mnoge daleko od prosjeka. Dok se jedni bore s podstanarstvom i jedva spajaju kraj s krajem, drugi su, često zahvaljujući nasljedstvu ili početnoj pomoći obitelji, uspjeli stvoriti financijsku polugu za daljnja ulaganja.

Prioriteti: Užitak danas ili sigurnost sutra?

Rasprava je otkrila i različite stavove prema novcu i životnim prioritetima. Dio korisnika otvoreno priznaje da ne štedi, već sav prihod troši na životne užitke. "37 godina, 0€. Imam kredit za stan 200€ mjesečno, ostalo trošim na putovanja, hranu i zaje*******", napisao je jedan korisnik, dodajući u šali da je zbog takvog stava i dalje slobodan. Takav pristup u suprotnosti je sa statistikama prema kojima većina građana (65%) štedi primarno za hitne slučajeve i nepredviđene troškove.

Na kraju, ova Reddit dretva poslužila je kao svojevrsna nacionalna ispovjedaonica, pružajući rijedak i necenzuriran uvid u financijsku intimu građana. Od onih koji su "ponekad dobri, ponekad sr***" do onih koji su osigurali lagodnu budućnost, komentari su iscrtali složenu mapu hrvatske ekonomske stvarnosti, obilježene nejednakošću, neizvjesnošću, ali i različitim vizijama dobrog života.