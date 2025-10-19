Manje hrane u kanti, više novca u džepu: Uz ovih 7 navika smanjite količinu kuhinjskog otpada
Smanjivanje bacanja hrane jedno je od najjednostavnijih i najučinkovitijih klimatskih i društvenih rješenja koja može provesti svatko od nas. Činjenica je to koje se nije naodmet podsjetiti danas, na Svjetski dan hrane.
Kada hranu bacimo, uz nju bacamo i vodu, energiju, rad te novac uložen u proizvodnju i prijevoz. Procjenjuje se da trećina proizvedene hrane nikad ne završi na tanjuru, dok istodobno mnogi nemaju redovite obroke. Dobra vijest je da promjena počinje u našim hladnjacima i navikama. Evo kako je pokrenuti.
Planirajte kupnju. Sastavite tjedni jelovnik i popis namirnica pa kupujte samo ono što ćete stvarno pojesti. Provjerite zalihe prije polaska i fotografirajte unutrašnjost hladnjaka. Plan sprječava impulzivnu kupnju i duple artikle.
Čuvajte hranu ispravno. Hladnjak postavite na 4 °C, zamrzivač na –18 °C i naučite gdje što stoji. Korištenje prozirnih posuda i naljepnica s datumom pomaže vidjeti što treba prvo potrošiti. Rotirajte namirnice po principu 'prvo ušlo, prvo izašlo'.
Naučite razliku između 'best before' i 'use by'. 'Najbolje upotrijebiti do' govori o kvaliteti, ne sigurnosti; hrana često ostaje jestiva i nakon tog datuma uz pregled mirisa i izgleda. 'Upotrijebiti do' odnosi se na sigurnost kvarljive hrane i tog se roka držite strogo. Ova razlika spašava mnoge proizvode od preranog bacanja u kantu za smeće.
Kuhajte pametno. Planirajte porcije realno i pripremite bazne sastojke (riža, krumpir, grahorice) koji se lako kombiniraju. Ostatke odmah ohladite i spremite u male posude. Jedan 'batch cooking' dan tjedno štedi vrijeme i čuva hranu.
Volite ostatke. Pretvorite pečeno povrće u fritatu, rižu u prženu rižu, a ustajali kruh u bruschette ili engleski puding. Ostatke označite datumom i isplanirajte 'večer iz hladnjaka'. Tako nastaju nova jela i manje otpada.
Zamrzavajte hrabro. Krušne proizvode narežite i zamrznite u porcijama; zrelo voće pretvorite u smoothie pakete; zeljasto povrće blanširajte. Bilježite sadržaj i datum na vrećicama. Zamrzivač je produžena ruka smočnice.
Kompostirajte. Kore, talog kave i ljuske jaja vraćaju se u krug kao hranjivi kompost. U zgradi potražite zajednički komposter ili gradski punkt, a u stanu mini-komposter. Kompost smanjuje otpad i pomaže tlu zadržati vlagu.