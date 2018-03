Povjerenstvo je otvorilo slučaj imenovanja Tonka Obuljena u HAKOM-u

Novoizabrana predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković, gostujući u Intervjuu tjedna Media servisa, otkrila je kako je i ona razmišljala da povuče kandidaturu nakon neuspjelog prvog kruga glasanja. Osvrnula se na izbor Josipe Rimac za voditeljicu radne skupine za izradu novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, imenovanje Tonka Obuljena u HAKOM-u, zatečenim predmetima među kojima su i oni o Martini Dalić i Davoru Bernardiću, a izrekla je i svoj stav oko ratifikacije Istanbulske konvencije. S Natašom Novaković razgovarala je Andrea Barać.

Izbor nove čelnice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nije prošao glatko. U prvom krugu kandidatkinje nisu dobile dovoljan broj glasova. Dalija Orešković se potom povukla, a Nataša Novaković imenovana je u drugom krugu glasanja, koje je oporba bojkotirala. Na upit kako je doživjela tu krizu, Novaković kaže kako se nije previše bavila medijskim i političkim pritiscima. "Pokušavam se što više odvojiti od toga, jer ja s politikom nemam nikakve veze. Jesam u nekom trenutku razmišljala o tome da se povučem ili ne. Međutim nisam osoba koja se povlači. Kad sam već krenula u to, a željela sam taj posao, smatrala sam da je korektno da idem do kraja."

Prethodnica Orešković dobro je obavljala svoj posao, ponovila je. A hoće li i ona biti nepristrana ili će joj podrška HDZ-a predstavljati uteg u radu?

"Gospođu Orešković je izabrao SDP pa se nije libila kazniti ni SDP ni HDZ kada je to trebalo. Kazniti, dakle osobe koje se nisu ponašale u skladu s propisima. Ne mislim da tu može biti lijevo i desno i definitivno ću se jednako ponašati i prema lijevima i prema desnima. Ja sam zahvalna HDZ-u jer me podržao kao kandidata, ali to ništa ne znači u kontekstu zakona i njegova provođenja"

‘‘Propis je jasan, ali ga treba poboljšati. Povjerenstvo je dalo opširne primjedbe‘‘, dodala je.

Državna tajnica u ministarstvu uprave Josipa Rimac je na čelu radne skupine za izradu novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, iako je i sama bila u sukobu interesa i sankcionirana zbog toga. Evo što Novaković misli o tome:

"Je li gospođa Rimac trebala biti na čelu te radne skupine, to ostavljam politici. To mene ne zanima jer ja na to ne mogu utjecati. Niti ja mogu imenovati radnu skupinu, niti odimenovati. To je nešto s čim se Povjerenstvo nosi otkad je Rimac imenovana i tu ne vidim ništa sporno."

Svaki član Povjerenstva ima svoju referadu i predmete. Novaković ih ima 50-ak i, kako kaže, pokušava rješavati paralelno stare i nove slučajeve. A koji će joj predmeti biti najveći izazov?

"Ima predmeta koji će javnosti biti zanimljiviji od drugih, ali nama su svi predmeti isti. Pritisak donošenja odluka kod tih predmeta koje javnost budno prati je veća. Što se tiče same važnosti predmeta, svaki predmet je za sebe jednako važan."

Kada je u pitanju ministrica Martina Dalić oko slučaja Agrokor i stipendija šefa SDP-a Davora Bernardića, Novaković kaže oba predmeta su zreloj fazi. A kad će Povjerenstvo donijeti odluke?

"Nećemo se libiti krenuti rješavati i predmete koji su medijski jako eksponirani. Ne donosim ja odluku, nego nas minimalno troje mora izglasati svaku odluku o svakom predmetu i dok to ne budemo u stanju postići, nećemo ni donositi odluke."

Osvrnula se i na imenovanje brata ministrice kulture, Tonka Obuljena, predsjednikom Vijeća HAKOM-a. Povjerenstvo je taj slučaj već otvorilo, istaknula je.

"Čisto da dobijemo informaciju kako se odvijala ta priča. Je li ministrica sudjelovala na sjednici Vlade i je li glasala. Zatražili smo informacije i još ih nismo dobili. Moramo vidjeti što se događalo na toj sjednici. Njen brat je godinama bio u tom sektoru, poznat je i stručan je u tom sektoru. Ali svakako se morala izuzeti od glasanja o tome hoće li on biti imenovan."

Ovih dana nezaobilazna tema je Istanbulska konvencija. Novaković ističe da je nedvojbeno za ratifikaciju.

"Kao majka dvije kćeri i kao žena koja se godinama kroz svoj bivši posao borila za ekonomsko osnaživanje žena i protiv diskriminacije, meni se čini potpuno normalno da se podrži ratifikacija. Tim više što je u Hrvatskoj nasilje u obitelji uzelo maha. Ne podržati takvo nešto, ne mogu to razumijeti."

A o, navodnoj, rodnoj ideologiji u konvenciji kaže:

"Ako mislite na dio koji se odnosi na rodne uloge, to je meni apsolutno nesporno. Dapače, mislim da se te rodne uloge trebaju maknuti iz društva zato što se dokazano kroz odgoj i obrazovanje utječe na to što bi curice i dječaci trebali biti. Mislim da nema nikakve prijetnje i da je puno veća prijetnja činjenica da netko može ubiti ženu i imati nikakve ili male posljedice, nego to je li neka rečenica u konvenciji sporna."