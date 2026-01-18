Naši Portali
SOLIDARNOST S DANSKOM

Prva reakcija hrvatske Vlade na Trumpovu prijetnju carinama zbog Grenlanda

Zagreb: Premijer Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednicer Vlade
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
18.01.2026.
u 11:40

Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je da će uvesti carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

Stigla je prva reakcija iz Vlade RH nakon oštrog stava američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Stav hrvatske Vlade je jasan: saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a Grenland je dio Danske. mU tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi mogle narušiti uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabiti transatlantsko partnerstvo u vrijeme brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav ako bi se takve najave SAD-a ostvarile, o čemu će biti riječi na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu te na sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak.

U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, uključujući Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj puno poštovanje i zaštitu njezina teritorijalnog integriteta, uz uvažavanje činjenice da je i Grenland dio sigurnosnog sustava NATO-a.", stoji u priopćenju Vlade RH.

Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je da će uvesti carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda. Podsjetimo, u objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu. Trump je rekao da se neće zadovoljiti ničim manjim od potpunog vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske, za koji je rekao da je ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i mineralnih nalazišta.
Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
12:07 18.01.2026.

Držite jezik za zubima ili će se i nama uvesti dodatne carine. Jasno?

AG
Agram1960
12:06 18.01.2026.

Ovaj AP mora svakom loncu bit poklopac. Šta mi imamo s Grenlandom? Nismo na spisku za odmazdu i stoga Jezik u kuću.

PO
porezni.obveznik
12:19 18.01.2026.

Kad saljemo Rafale na Grenland?

