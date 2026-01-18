EU sazvala hitan sastanak zbog Trumpovih prijetnji: Danci uzrujani, Macron poziva na korištenje 'trgovinske bazuke'

Predstavnici zemalja članica Europske unije danas će se sastati na posebnoj sjednici nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio sankcijama zbog Grenlanda, javlja njemačka agencija dpa. Podsjetimo, Trump je rekao da će SAD uvesti dodatne 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu. U više navrata je rekao da želi posjedovati Grenland kako bi mogao zajamčiti sigurnost u Arktiku s obzirom na prijetnju koju prema njemu predstavljaju Kina i Rusija.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da će se carine odnositi na sav američki uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske te će narasti na 25 posto od lipnja ako se ne postigne sporazum kojim bi SAD kupio Grenland. Uglavnom autonoman Grenland je dio teritorija Danske, članice NATO-a. Grenland je rekao da ne želi postati dijelom SAD-a, a članice NATO-a da SAD-u ne treba kontrola nad otokom kako bi štitio Arktik. Nije poznato hoće li se na sastanku u nedjelju raspravljati o mogućim protumjerama. EU ima instrument kojim se može braniti od trgovinskog pritiska, odnosno u situacijama kada treća zemlja pokuša koristiti trgovinske mjere kako bi blok ili neku njegovu članicu prisilila da donese određenu odluku. Instrument dozvoljava uvođenje protucarina i mnogih drugih mjera, no predviđen je za situacije u kojima su iscrpljene sve druge mogućnosti. Zemlje kojima je Trump zaprijetio carinama su ovog tjedna najavile raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane sa saveznicima NATO-a.

13:30 – Njemačka i njezini europski partneri neće dopustiti da ih Donald Trump ucjenjuje, izjavio je njemački ministar financija i vicekancelar Lars Klingbeil. Njemačka će uvijek pružiti ruku SAD-u u cilju pronalaska zajedničkih rješenja, no Berlin se po ovom pitanju ne može složiti s Washingtonom, rekao je Klingbeil u izjavi. "I stoga vrlo jasan signal: nećemo biti ucjenjivani, i slijedi europski odgovor", dodao je.

13:29 – U razgovoru s novinarima tijekom posjeta Južnoj Koreji, Giorgia Meloni je potvrdila da je svoj stav prije nekoliko sati prenijela i samom Trumpu. "Razgovarala sam s Trumpom i rekla mu što mislim. Povećanja carina protiv onih nacija koje su odlučile pridonijeti sigurnosti Grenlanda je pogreška, i ja se s tim ne slažem", rekla je Meloni.

12:56 – Irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee osudila je prijetnju američkim carinama, ocijenivši je "potpuno neprihvatljivom i vrijednom dubokog žaljenja". Naglasila je kako mir i sigurnost ovise o poštivanju međunarodnih normi. "Mir i sigurnost ovise o tome da se sve države članice UN-a pridržavaju temeljnih načela Povelje UN-a", rekla je.

12:40 – Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Europsku uniju da upotrijebi svoj instrument protiv prisile, takozvanu "trgovinsku bazuku", kao odgovor na carine koje bi mogla uvesti administracija Donalda Trumpa, javlja francuska novinska agencija AFP. Riječ je o alatu koji EU može koristiti kada vlada neke druge države pokuša izvršiti gospodarski pritisak na države članice. Taj se instrument, između ostalog, može iskoristiti za uskraćivanje prava tvrtkama iz određene zemlje da ulažu ili sudjeluju u javnim natječajima na području Unije.

12:00 – Danski ministar obrane Troels Lund Poulsen izrazio je žaljenje zbog carina koje američki predsjednik Donald Trump namjerava uvesti nizu europskih zemalja. "Mislim da je neprihvatljivo ciljati zemlje koje sada preuzimaju odgovornost za našu zajedničku sigurnost u NATO-u", izjavio je. Ministar je i jučer kritizirao taj potez u objavi na društvenoj mreži X. "Međunarodno pravo i teritorijalni suverenitet država ključni su za međunarodni mir i sigurnost. To moramo zaštititi s europske strane", stoji u objavi.

11:30 – "Stav hrvatske Vlade je da se saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati te uvažavati činjenicu da je Grenland dio Danske. U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi narušile uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabile transatlantsko partnerstvo u okolnostima brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav u slučaju da se takve najave SAD-a i realiziraju, o čemu će biti riječi i na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu. U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, u koji se ubraja i Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj zaštitu njezina teritorijalnog integriteta", rekli su iz Vlade.

11:15 – Nizozemski ministar vanjskih poslova David van Weel izjavio je da je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti nove carine europskim saveznicima dok ne pristanu prodati Grenland Sjedinjenim Državama "ucjena". "To što radi je ucjena... i nije potrebno. Ne pomaže savezu (NATO-u), a također ne pomaže Grenlandu", rekao je David van Weel u intervjuu na nizozemskoj televiziji.

11:00 – Talijanska premijerka Giorgia Meloni pojasnila je stav vlade o mogućem vojnom angažmanu na Grenlandu, nakon što je ministar obrane Guido Crosetto ranije izrazio sumnju u svrhovitost takve misije. Ministar Crosetto je u petak, kako prenosi talijanska novinska agencija ANSA, doveo u pitanje što "sto, dvjesto ili tristo vojnika bilo koje nacionalnosti može učiniti" na tom području. "Zvuči kao početak vica", rekao je. U intervjuu za list La Stampa, premijerka Meloni iznijela je drugačiji stav. "Vjerujem da je ideja jačanja naše prisutnosti svakako nužna i da se o njoj treba razgovarati unutar saveza", izjavila je. Prema njezinim riječima, talijanski vojnici mogli bi sudjelovati ako se radi o zajedničkoj misiji NATO-a. Vojna vježba "Operacija Arktička izdržljivost", koju predvodi Danska, okuplja sudionike iz Švedske, Norveške, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Nizozemske, Finske, Belgije i Danske.

10:47 – Britanska ministrica kulture Lisa Nandy izjavila je kako je budućnost Grenlanda "stvar naroda Grenlanda", istovremeno nazivajući nove američke carine "pogrešnim pristupom". "O našem stavu o Grenlandu se ne može pregovarati. To smo vrlo jasno dali do znanja. I nastavit ćemo to jasno davati do znanja", poručila je ministrica. Dodala je kako je to stajalište bilo izneseno i Trumpovoj administraciji te da britanska vlada vjeruje kako je "potrebno raditi zajedno" na rješavanju "ozbiljnih izazova" s kojima se svijet trenutno suočava.

10:45 – Bilo bi to "kraj svjetskog poretka kakvog poznajemo“ kada bi Sjedinjene Američke Države silom zauzele Grenland, izjavio je bivši glavni tajnik NATO-a, Anders Fogh Rasmussen, koji je ujedno i bivši danski premijer, rekao je za Financial Times da Trump koristi retoriku o Grenlandu sličnu onoj „gangstera“ u Rusiji i Kini, koje bi zapravo trebao pokušavati obuzdati.

10:30 – Prijetnja Donalda Trumpa o uvođenju carina nizu europskih zemalja "pretvara prijatelje u neprijatelje", izjavio je zamjenik predsjednika danskog parlamenta Lars-Christian Brask. Brask je rekao kako Trump "ne djeluje u najboljem interesu vlastite zemlje". Dodao je da odnosi između SAD-a i Europske unije postaju "sve napetiji", a najnovije planove američkog predsjednika ocijenio je potezom koji "izgleda kao ekonomska ucjena". "Nitko to ne želi", kazao je.

10:15 – Nakon najnovijih Trumpovih prijetnji oglasio se bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost iz Trumpovopg prvog mandata, John Bolton i rekao kako je ‘prijetnja carinama Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim državama zbog njihovih izjava ili poteza vezanih uz Grenland bez sumnje je njegova najopasnija i najrazornija izjava u pet godina predsjedništva.‘

10:00 – Španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio je kako bi američka invazija na Grenland "Vladimira Putina učinila najsretnijim čovjekom na svijetu". Sánchez je u intervjuu ocijenio da bi bilo kakva vojna akcija SAD-a protiv tog danskog autonomnog teritorija naštetila NATO-u i legitimirala rusku invaziju na Ukrajinu, piše La Vanguardia. "Ako se usredotočimo na Grenland, moram reći da bi američka invazija na taj teritorij Vladimira Putina učinila najsretnijim čovjekom na svijetu. Zašto? Zato što bi legitimirala njegov pokušaj invazije na Ukrajinu", rekao je. "Ako bi Sjedinjene Države upotrijebile silu, to bi bio smrtni udarac za NATO. Putin bi bio dvostruko sretan", dodao je španjolski premijer.

8:00 – Demokratski senator Bernie Sanders uputio je apel američkim političarima nakon što je predsjednik Trump najavio nove carine. U objavi na društvenoj mreži X, Sanders je naveo da Trump nameće carine osmorici NATO saveznika zbog njihove podrške suverenitetu Grenlanda. "Uništavanje naših najbližih saveza kako bi se preuzeo Grenland - koji nam Danska već dopušta slobodno koristiti - je ludost. Kongres mora reći NE", poručio je Sanders.

Trump is raising tariffs on 8 NATO allies because they rightly support Denmark's sovereignty in Greenland.



Destroying our closest alliances to take Greenland — which Denmark lets us use freely already — is insane. Congress must say NO. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 17, 2026

7:30 – Šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kallas upozorila je da od prijetnji carinama Donalda Trumpa najviše profitiraju kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin, što je navela u objavi na platformi X. "Kina i Rusija sigurno uživaju u ovome. Oni su ti koji profitiraju od podjela među saveznicima", napisala je Kallas.

China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.



If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.



Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.



We also… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026

7:15 – Osam zemalja suočava se s novim američkim carinama od 10 posto na izvoz, koje bi trebale stupiti na snagu 1. veljače, najavio je Donald Trump. Predviđeno je da će se carine u lipnju povećati na 25 posto, a u međuvremenu su pristigle reakcije svih osam pogođenih država.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Roekke Rasmussen izjavio je po povratku iz Washingtona da Trumpova najava "dolazi kao iznenađenje" nakon "konstruktivnog sastanka" s predsjednikovim timom.

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer poručio je kako je nametanje carina saveznicima "potpuno pogrešno".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron naglasio je: "nas nikakvo zastrašivanje niti prijetnja neće utjecati", opisavši Trumpove prijetnje carinama kao "neprihvatljive".

Njemačka je vlada priopćila kako će o svom odgovoru odlučiti u dogledno vrijeme.

Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da on i njegovi europski partneri "neće dopustiti da budu ucijenjeni" te je Trumpovu prijetnju opisao kao "pitanje EU-a".

Nizozemska je također "primila na znanje" nove carine i razmotrit će jedinstven odgovor, izjavio je njezin ministar vanjskih poslova.

Finski predsjednik Alexander Stubb poručio je američkom kolegi: "Među saveznicima, pitanja se najbolje rješavaju razgovorom, a ne pritiskom".

S time se složio i norveški premijer Jonas Gahr Støre, koji je naglasio: "Prijetnjama nema mjesta među saveznicima", te potvrdio da je Grenland "dio Kraljevine Danske".

7:00 – Chuck Schumer, vođa demokrata u američkom Senatu, kazao je kasno jučer da će blokirati uvođenje carina kojima je predsjednik Donald Trump zaprijetio europskim saveznicima zbog spora o Grenlandu.