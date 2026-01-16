Zbog neočišćenih cesta policija pokreće postupak protiv koncesionara i izvođača

U prometnoj nesreći jučer oko 6.30 sati na županijskoj cesti u Imbriovcu Jalžabetskom u Varaždinskoj županiji dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Muškarac star 38 godina upravljao je osobnim vozilom iz smjera Jalžabeta i dolaskom u Imbriovec jd zbog kolnika koji je bio u potpunosti prekriven tankim slojem leda te nepropisno tretiran i održavan od strane nadležne pravne ili fizičke osobe obrtnika za održavanje cesta, izgubio nadzor nad vozilom te je u klizanju naprijed, prešao u lijevo na prometnu traku za vozila iz suprotnog smjera i prednjim dijelom vozila udario u prednji dio osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 60-godišnjakinja.

U prometnoj su nesreći ozlijeđena oba vozača te im je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. - Policijski službenici nastavljaju daljnji rad u cilju utvrđivanja prekršajne odgovornosti pravne ili fizičke osobe obrtnika za održavanje cesta. U vremenu od 7.50 do 10 sati dionica navedene županijske ceste od Kelemena do raskrižja sa županijskom cestom 2054 bila je zatvorena za sav promet te se isti odvijao obilaznim pravcima, uz fizičko upravljanje policijskih službenika - najavila je Policijska uprava varaždinska.

Istog dana u vremenu od 3.20 do 7.50 sati dogodilo se ukupno devet prometnih nesreća s materijalnom štetom, dvije prometne nesreće u Selniku, jedna u u Varaždin Bregu te šest u Imbriovcu Jalžabetskom. - U ovim prometnim nesrećama sudjelovalo je više osobnih i teretnih vozila te dva autobusa. Isto tako, u srijedu su se dogodile tri prometne nesreće s materijalnom štetom u Hrastovljanu. Očevidom navedenih prometnih nesreća utvrđeno je da su se dogodile zbog zaleđenog kolnika koji je u potpunosti bio prekriven tankim slojem leda. Policijski će službenici pokrenuti prekršajni postupak protiv pravnih ili fizičkih osoba odnosno koncesionara i ugovornih izvođača za održavanje cesta. Također je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražen inspekcijski nadzor ugovornih izvođača i koncesionara - navodi se u priopćenju.