IZAZVAO LAVINU KOMENTARA

Oprost grijeha za 30 eura? Dijeli se cjenik crkvenih usluga, svima je za oko zapala jedna stavka: 'Što je to?'

Foto: Davor Javorović/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.01.2026.
u 09:11

"Isto treba naglasiti da nije svaki 'Oprost' jednako lako dobiti, nije to baš da ti dođeš, platiš i dobiješ no questions asked. U većini slučajeva ti platiš proces u kojemu ti moraš dokazat da ti zadovoljavaš sve uvjete da dobiješ potvrdu", objasnio je jedan od korisnika Reddita.

Objava novog cjenika crkvenih usluga u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, koji na snagu stupa prvog siječnja postala je viralna na društvenoj mreži Reddit i potaknula žestoku raspravu. Korisnik koji je podijelio fotografiju dokumenta naslovio ju je provokativno "Oprost grijeha ovisi o vašem budžetu". Na cjeniku, koji potpisuju nadbiskup Đuro Hranić i požeški biskup Ivo Martinović, vidljivi su iznosi za standardne usluge poput vjenčanja, krizmi i sprovoda. No, ono što je potaknulo raspravu i izazvalo lavinu komentara nisu bile cijene sakramenata, već stavke navedene pod nazivom "Oprost od ordinarijata". Tako se, za 30 eura može dobiti "oprost od maloljetnosti", "oprost od krvnog srodstva" ili "oprost od zapreke zločina". ali i "dopuštenje mješovite ženidbe", dok se za "ozdravljenje ženidbe u krojenu" treba izdvojiti 80 eura.

Oprost grijeha ovisi o vašem budžetu - Pristojbe u biskupijama Đakovačko-osječke crkvene pokrajine od 1. siječnja 2026.
byu/The_Deer_Lover incroatia

"Ček, jel mi može neko ko se kuži u te crkvene stvari objasnit ove oproste? Jel to kao recimo hoćeš se vjenčat sa maloljetnikom pa ti naplate 30 € da ti to oproste?", "Za samo 30 eura možete dobiti oprost od pedofilije! I to nije sve, za dodatnih 30 eura možete dobit oprost i od incesta!", "Koji je valjani razlog za ženidbu krvnih srodnika? I što je oprost od kriminalnog djela", nizali su se komentari zbunjenih korisnika.

Ubrzo su se u raspravu uključili i oni upućeniji koji su pokušali razjasniti situaciju, objašnjavajući da je riječ o velikom nesporazumu uzrokovanom zastarjelom crkvenom terminologijom. Istaknuli su kako se termin "oprost" u ovom kontekstu ne odnosi na oprost grijeha, za koji u Katoličkoj crkvi služi besplatni sakrament ispovijedi, već na administrativnu dozvolu ili, stručno rečeno, dispenzaciju od određene kanonske zapreke.

Tako, objasnili su u komentarima, "Oprost od maloljetnosti" zapravo predstavlja službenu dozvolu biskupa da dvoje maloljetnika, uz pristanak roditelja, mogu sklopiti crkveni brak, što je procedura slična onoj na civilnom sudu. "Oprost od krvnog srodstva" je, pak, izvanredna dozvola za sklapanje braka između daljnjih rođaka, a daje se u specifičnim okolnostima, primjerice ako par već ima djecu, a nisu znali da su u srodstvu. 

"Isto treba naglasiti da nije svaki 'Oprost' jednako lako dobiti, nije to baš da ti dođeš, platiš i dobiješ no questions asked. U većini slučajeva ti platiš proces u kojemu ti moraš dokazat da ti zadovoljavaš sve uvjete da dobiješ potvrdu", objasnio je jedan od korisnika Reddita.
Đuro Hranić grijeh crkva reddit

OR
Orion5
09:36 18.01.2026.

Od velike najave u naslovu, u članku ništa.

OS
Ostrež
09:23 18.01.2026.

Kakve su cijene kod severine ili vlatke?

BR
Brijest1
09:50 18.01.2026.

Kod vas nije bilo oprosta. Ili Goli otok ili...

