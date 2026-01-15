VIDEO Nevjerojatna scena u Lavovu: Ruski dron eksplodirao pored žene, ona nastavila čistiti snijeg

Ujutro 15. siječnja, ruski je dron eksplodirao pri slijetanju na dječje igralište u Lavovu u blizini spomenika Stepanu Banderi (ukrajinskom nacionalističkom vođi). U blizini su u to vrijeme dežurali komunalni radnici, uključujući čistačicu ulica Olhu. Olha nije otišla u sklonište kada je izdano upozorenje na zračnu uzbunu, a bila je blizu mjesta eksplozije. Čim je dron Shahed eksplodirao, odmah se vratila lopatanju snijega. Olha (59) radi kao čistačica ulica već 10 godina, pomažući u održavanju čistoće grada. "Kolegica i ja smo stajale tamo. Čistila sam autobusnu stanicu. Nisam znala da će išta doletjeti. Onda su nam rekli da trčimo, i preletjelo je ravno iznad naših glava. Čula se tupa, ali vrlo glasna eksplozija. Mislila sam da je mina, ali policajac je rekao da je to bio Shahed", rekla je za Radio Slobodu.

Kasnije je gradonačelnik Lavova Andrii Sadovyi nazvao Olhu da provjeri kako je. Rekla mu je da je dobro. "Ne znam bih li vam se zahvalio ili vas izgrdio. Vaša hrabrost danas je impresionirala sve u Ukrajini. Želim vam se zahvaliti što služite zajednici i na vašem radu. I mi ćemo vam se zasebno zahvaliti. Ali također želim naglasiti da kada dođe do zračnog napada, molim vas, pazite na sebe i ostanite sigurni. Razumijem da ima posla, ali vaša sigurnost je na prvom mjestu", naglasio je, piše Ukrainska Pravda. Olhin video s mjesta događaja brzo je postao viralan, a Ukrajinci su pohvalili njezinu smirenu reakciju na eksploziju drona. "Razina otpornosti na stres kojoj težim", komentirala je korisnica Threadsa ispod videa. "Živčani sustav ove Ukrajinke, Olhe iz Lavova, trebao bi biti priznat kao UNESCO-va nematerijalna kulturna baština", napisao je povjesničar i novinar Vakhtang Kipiani.