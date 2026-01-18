Naši Portali
KRIZA ZBOG GRENLANDA

Prosvjed u Danskoj postao hit: 'Trump je okrenuo cijeli svijet protiv nas, ovo su naši saveznici'

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
18.01.2026.
u 16:01

Fotografija masovnog prosvjeda u Kopenhagenu postala je viralna na Redditu, pokrenuvši lavinu komentara o posljedicama vanjske politike Donalda Trumpa. Korisnici raspravljaju o njegovom zahtjevu za kupovinom Grenlanda i prijetnjama koje su okrenule tradicionalne američke saveznike protiv Washingtona

Objava na popularnoj Redditovoj stranici r/UnderReportedNews, koja prikazuje ogroman prosvjed u Kopenhagenu, prikupila je više od sedam tisuća glasova i stotine komentara, pokrenuvši žustru raspravu o trenutnom stanju američkih odnosa s ostatkom svijeta. Fotografija iz ptičje perspektive prikazuje trg u potpunosti ispunjen prosvjednicima, a naslov objave pogađa u srž problema: "Kopenhagen, Danska. Potpuno jedinstvo protiv Trumpa. A ovo su naši saveznici. On je tako užasna osoba, okrenuo je cijelu Zemlju protiv nas."

Povod za masovno okupljanje, kako je ubrzo postalo jasno iz konteksta i komentara, najnoviji je potez američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegova administracija eskalirala je pritisak na Dansku da proda Grenland Sjedinjenim Američkim Državama, strateški važan arktički otok. Stvari su kulminirale kada je Trump zaprijetio uvođenjem carina od deset posto na proizvode iz osam europskih saveznika, uključujući Dansku, Njemačku i Francusku, ako se dogovor o "potpunoj i totalnoj kupovini Grenlanda" ne postigne do lipnja. Danski i grenlandski dužnosnici odlučno su odbacili tu ideju, naglašavajući da Grenland nije na prodaju, što je dovelo do prosvjeda diljem Danske.

Redditori jedinstveni u osudi

Rasprava ispod objave brzo se pretvorila u platformu za izražavanje frustracija, kako od strane Europljana, tako i Amerikanaca. Jedan od najpopularnijih komentara citira političara Bernieja Sandersa: "Trump diže carine na osam NATO saveznika jer s pravom podržavaju suverenitet Danske na Grenlandu. Uništavanje naših najbližih saveza kako bi uzeo Grenland, koji nam Danska već dopušta slobodno koristiti, to je suludo. Kongres mora reći NE." Mnogi su se nadovezali, ističući kako Trumpova politika "Amerika na prvom mjestu" uništava desetljeća diplomatskih napora. "Stoljeće razvoja meke moći kroz trgovinu i demokratske odnose stavilo je SAD u poziciju ogromne moći. Jedna godina Trumpa je sve to erodirala," napisao je jedan korisnik. Također je objavljena fotografija dolaska tijela danskih vojnika iz Afganistana koji su tamo dali život braneći najbližeg saveznika.

Komentari iz Europe potvrdili su da bijes nije ograničen samo na Dansku. "Svi ovdje u Švedskoj ga također mrze," istaknuo je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ne samo Kopenhagen. Europa zna da postoje dobri Amerikanci, ali se također slažemo u izjavi 'gospodine Trump. Odj**i.'" Mnogi Amerikanci koji su sudjelovali u raspravi izrazili su sram i ispričali se u ime svoje zemlje, navodeći kako se osjećaju bespomoćno. "Trebat će nevjerojatna količina posla da SAD ponovno izgleda prisebno našim uskoro bivšim saveznicima," zaključio je jedan od njih.

"Copenhagen, Denmark. Total unity against Trump. And these are our allies. He is such a terrible person, he has turned the entire earth against us."
byu/Jumpy-Pilot6135 inUnderReportedNews



Više od samo Grenlanda

Analitičari i komentatori na Redditu smještaju Trumpov pritisak na Dansku u širi kontekst njegove vanjske politike, koju su neki nazvali "Donroe doktrinom", aludirajući na ekspanzionističku Monroevu doktrinu. Njegova administracija ne skriva ambicije koje nadilaze Grenland, a nedavna vojna intervencija u Venezueli dodatno je pojačala strahove među saveznicima o nepredvidivosti i agresivnosti Washingtona. Europski čelnici, suočeni s prijetnjama carinama i potkopavanjem NATO saveza, navodno razmatraju protumjere i jačanje vlastitih obrambenih kapaciteta.

Reakcija na Redditu jasno pokazuje da je strpljenje tradicionalnih američkih partnera pri kraju. Dok su neki korisnici isticali razliku između Trumpove administracije i američkog naroda, opći je konsenzus da je šteta nanesena međunarodnom ugledu Sjedinjenih Država ogromna. Masovni prosvjed u Kopenhagenu, ovjekovječen u viralnoj fotografiji, postao je tako simbolom dubokog razdora unutar zapadnog svijeta, ostavljajući otvoreno pitanje mogu li se poljuljani savezi ikada u potpunosti oporaviti.

